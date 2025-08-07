«Ничего сверхнового»: Джабаров разочаровался визитом Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп не озвучил новых заявлений по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа, отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с Lenta.ru. По его словам, глава Белого дома лишь продолжил подчеркивать величие Америки, не делая реальных шагов к диалогу.

Джабаров отметил, что сам факт переговоров на столь высоком уровне говорит о готовности сторон к взаимодействию, что, по его мнению, лучше, чем постоянный обмен критикой. Тем не менее американская сторона вновь напомнила о возможном введении санкций в течение 48 часов.

Я вчера внимательно слушал то, что говорил господин Трамп. Ничего сверхнового я не услышал. В основном говорил об Америке, о ее величии, о том, как она сильнее всех в мире. Предполагалось, что он больше будет говорить о попытках вернуть мир на Европейский континент. Но пока об этом ничего не сказано, — заявил сенатор.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что приезд спецпосланника президента США в Москву может стать последним на фоне ультиматума Трампа, срок действия которого истекает 8 августа. По его мнению, визит связан с попыткой урегулировать конфликт на Украине, но обсуждаться могут и другие вопросы, включая обмен заключенных и сотрудников спецслужб.