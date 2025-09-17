Празднование Дня города в Москве
Забудьте о скучных закусках: этот паштет с вишней станет главным блюдом вечера

Паштет с вишневым соусом — это изысканная закуска, которая сочетает в себе нежность печеночного паштета и пикантно-сладкий вкус вишневого соуса. Сочетание сливочной текстуры паштета с ярким ягодным акцентом создает неповторимый гастрономический опыт. Блюдо идеально подходит для фуршетов и праздничных застолий.

Для приготовления паштета куриную печень (500 г) обжаривают с луком шалот (3 шт.) до готовности, добавляют красное сухое вино (100 мл) и выпаривают алкоголь. Затем массу измельчают блендером с добавлением сливочного масла (100 г), тимьяна, мускатного ореха, гвоздики, соли и перца до однородной кремообразной консистенции. Для соуса свежую или замороженную вишню (300 г) проваривают с медом (4 ст. л.), бальзамическим уксусом (2 ст. л.), гвоздикой и корицей до загустения, в конце добавляют кукурузный крахмал для нужной консистенции. Готовый паштет подают охлажденным с теплым вишневым соусом и поджаренными ломтиками багета. Сочетание температур и текстур делает эту закуску по-настоящему праздничной и запоминающейся.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

