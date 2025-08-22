Творожная шарлотка с яблоками! Самый лучший рецепт на Яблочный Спас

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил моё сердце с первого кусочка. Это творожная шарлотка с яблоками — настоящая находка для любителей домашней выпечки. Сочетание нежного творога и сочных яблок создаёт неповторимый вкус, который не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты:

Творог (200–250 г)

Яйца (4 шт.)

Сахар (150 г)

Ванильный сахар (1 пакетик)

Яблоки (2–3 шт.)

Сметана (3 ст. л.)

Мука (200 г)

Разрыхлитель (1 пакетик)

Соль (щепотка)

Растительное масло (1 ст. л.)

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте творог и сметану, тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и солью. Яблоки очистите, нарежьте дольками. Выложите тесто в форму, сверху разместите яблочные дольки. Выпекайте при 180 °C около 40 минут.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!