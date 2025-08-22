Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Творожная шарлотка с яблоками! Самый лучший рецепт на Яблочный Спас

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, который покорил моё сердце с первого кусочка. Это творожная шарлотка с яблоками — настоящая находка для любителей домашней выпечки. Сочетание нежного творога и сочных яблок создаёт неповторимый вкус, который не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты:

  • Творог (200–250 г)

  • Яйца (4 шт.)

  • Сахар (150 г)

  • Ванильный сахар (1 пакетик)

  • Яблоки (2–3 шт.)

  • Сметана (3 ст. л.)

  • Мука (200 г)

  • Разрыхлитель (1 пакетик)

  • Соль (щепотка)

  • Растительное масло (1 ст. л.)

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

  2. Добавьте творог и сметану, тщательно перемешайте.

  3. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и солью.

  4. Яблоки очистите, нарежьте дольками.

  5. Выложите тесто в форму, сверху разместите яблочные дольки.

  6. Выпекайте при 180 °C около 40 минут.

