Творожные оладушки — хит на завтрак: нужна пачка творога и немного кефира

Творожные оладушки — хит на завтрак: нужна пачка творога и немного кефира

Творожные оладушки — хит на завтрак: нужна пачка творога и немного кефира. Нежные, пышные и невероятно воздушные творожные оладушки станут идеальным началом дня. Благодаря творогу они получаются сытными, а легкая кислинка от кефира придает им особый шарм.

Ингредиенты

Творог — 300 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 50 г

Кефир — 90 мл

Мука — 80 г

Разрыхлитель — 8 г

Приготовление

В глубокой миске размять творог вилкой до однородности. Добавить яйца, сахар и кефир, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесить тесто консистенции густой сметаны. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто столовой ложкой и жарить оладушки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.