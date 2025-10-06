Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 07:00

Творожные оладушки — хит на завтрак: нужна пачка творога и немного кефира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные оладушки — хит на завтрак: нужна пачка творога и немного кефира. Нежные, пышные и невероятно воздушные творожные оладушки станут идеальным началом дня. Благодаря творогу они получаются сытными, а легкая кислинка от кефира придает им особый шарм.

Ингредиенты

  • Творог — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Кефир — 90 мл
  • Мука — 80 г
  • Разрыхлитель — 8 г

Приготовление

  1. В глубокой миске размять творог вилкой до однородности. Добавить яйца, сахар и кефир, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесить тесто консистенции густой сметаны.
  2. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто столовой ложкой и жарить оладушки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавать горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее мы готовили молочные гренки на завтрак. Вкуснятина из батона, корицы и сливочного масла.

