Сбит летевший на Москву вражеский БПЛА Собянин: на подлете к Москве сбили еще один дрон ВСУ

Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Этот дрон стал вторым за 26 октября.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Немногим ранее стало известно, что ВСУ вновь попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища. По предварительным данным, атака велась беспилотниками типа «Дартс». В Минобороны информацию пока не комментировали.

Днем 26 октября силы ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА: 17 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, шесть и три — над Брянской и Курской областями соответственно. Утром 26 октября 18 дронов перехватили над Белгородской и Брянской областями.

Ночью силы ПВО ликвидировали и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей. По 30 и 26 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, семь — над акваторией Черного моря, по четыре — над Азовским морем, Краснодарским краем и Рязанской областью.