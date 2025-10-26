Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 17:43

Стало известно, чего не удалось сделать куратору дропперов в деле Долиной

Куратор дропперов в деле об афере с квартирой Долиной не смог уйти на СВО

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженец Казани Артур Каменецкий, подозреваемый в привлечении дропперов к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, не смог до начала суда заключить контракт с Минобороны России для отправки в зону СВО, сообщил ТАСС один из участников процесса. По его словам, при этом 27-летний куратор мошеннических посредников может подать такое ходатайство в будущем, на любой стадии судопроизводства.

До начала судебного разбирательства в Подмосковье не стали подписывать с Каменецким документы о приостановлении производства по уголовному делу, хотя обвиняемый еще на стадии предварительного следствия самостоятельно изъявил желание заключить контракт с Минобороны РФ, а в дальнейшем отправиться для участия в боевых действиях в зону СВО, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что одна из обвиняемых по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной звонила ей под видом ректора вуза. Судя по судебным материалам, звонок шел с телефонного номера, зарегистрированного на имя руководителя учебного заведения. Мошенница заявила певице, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник службы безопасности института.

