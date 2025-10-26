В МВД рассказали о росте числа пострадавших от киберпреступников детей Число пострадавших от киберпреступлений детей в России выросло на 120%

За первые девять месяцев 2025 года число несовершеннолетних, ставших жертвами киберпреступлений, выросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники стали виртуозно манипулировать детской психикой, применяя различные схемы обмана.

Количество несовершеннолетних, пострадавших от киберпреступлений за девять месяцев текущего года, возросло на 120%, — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что родителям важно создать безопасную онлайн-среду для детей. Основное внимание следует уделять общению, а не только техническим фильтрам. Дети должны чувствовать себя свободно, чтобы делиться подозрительными сообщениями или просьбами о фотографиях. Совместный просмотр фильмов, игры и обсуждение блогеров помогают родителям быть в курсе интересов ребенка и объяснить, где безопасное пространство, а где манипуляции.

Специалисты рекомендуют обучать детей кибербезопасности и финансовой грамотности. Важно объяснить им, что не следует переходить по сомнительным ссылкам, а также раскрывать личные данные, пароли и одноразовые коды. Необходимо настроить устройства так, чтобы они ограничивали доступ к нежелательному контенту, показывали установленные приложения и время их использования.

Ранее IT-эксперт Андрей Сиденко подчеркнул важность для родителей разъяснения детям опасности скачивания файлов из подозрительных источников. Он порекомендовал взрослым настроить двухфакторную аутентификацию в социальных сетях ребенка или научить его делать это самостоятельно.