26 октября 2025 в 18:37

Звезда «Ворониных» похвасталась завидной способностью

Актриса Екатерина Волкова похвасталась стабильным весом на протяжении 13 лет

Екатерина Волкова Екатерина Волкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Екатерина Волкова призналась в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что 13 лет выходит на сцену в одном и том же костюме, сохраняя идеальную форму. При этом конкретные цифры она раскрывать не стала.

13 лет играю в одном костюме. В одной и той же форме и почти в тех же кг, — подписала она фото с репетиций.

Ранее американская актриса Деми Мур похвасталась фигурой в откровенном наряде на обложке журнала Glamour. Звезда фильма «Субстанция» надела черное боди с глубоким декольте, декорированное кринолином из широких лент.

До этого балерина Анастасия Волочкова опубликовала провокационную фотографию, на которой она позирует в полуголом виде. Знаменитость устроила откровенную фотосессию на кожаном диване. На кадрах Волочкова, одетая только в черные штаны, прикрывает обнаженную грудь руками.

Тем временем нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что певица Полина Гагарина и модель Алана Мамаева отличаются излишней худобой, что может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. По ее словам, сейчас много внимания уделяется внешнему виду, но иногда желание снизить вес перерастает в опасную проблему.

