Яйца с ветчиной в тостовом хлебе: сэндвич за 15 минут на сковороде

Яйца с ветчиной в тостовом хлебе — готовим сэндвич за 15 минут на сковороде! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит вкусные и быстрые завтраки. Хрустящий хлеб, расплавленный сыр, ароматная ветчина и сочный помидор создают идеальное сочетание. А если добавить яйцо, получится еще сытнее!

Ингредиенты

Хлеб для тостов — 4 ломтика

Сыр (твердый или плавленый) — 100 г

Ветчина — 100 г

Помидор — 1 шт.

Яйцо — 2–4 шт. (по желанию)

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом. Возьмите один ломтик хлеба и положите на него ветчину и сыр. У второго ломтика хлеба аккуратно вырежьте середину, чтобы получилось «окошко». Накройте ломтик с ветчиной и сыром ломтиком с «окошком». В образовавшееся отверстие аккуратно вбейте яйцо. Посолите, поперчите. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока сыр расплавится, хлеб подрумянится, а яйцо схватится по краям, но желток останется нежным. При желании украсьте ломтики помидором и специями. Подавайте горячими.

