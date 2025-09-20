«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 05:00

Яйца с ветчиной в тостовом хлебе: сэндвич за 15 минут на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яйца с ветчиной в тостовом хлебе — готовим сэндвич за 15 минут на сковороде! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит вкусные и быстрые завтраки. Хрустящий хлеб, расплавленный сыр, ароматная ветчина и сочный помидор создают идеальное сочетание. А если добавить яйцо, получится еще сытнее!

Ингредиенты

  • Хлеб для тостов — 4 ломтика
  • Сыр (твердый или плавленый) — 100 г
  • Ветчина — 100 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Яйцо — 2–4 шт. (по желанию)
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте её маслом. Возьмите один ломтик хлеба и положите на него ветчину и сыр. У второго ломтика хлеба аккуратно вырежьте середину, чтобы получилось «окошко». Накройте ломтик с ветчиной и сыром ломтиком с «окошком».
  2. В образовавшееся отверстие аккуратно вбейте яйцо. Посолите, поперчите. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока сыр расплавится, хлеб подрумянится, а яйцо схватится по краям, но желток останется нежным. При желании украсьте ломтики помидором и специями. Подавайте горячими.

Ранее мы готовили окономияки — японский капустный омлет. Готовим обалденный завтрак за 15 минут.

тосты
хлеб
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
