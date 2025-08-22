Яичница в баклажане с сыром! Питательный и низкокалорийный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день! Нежная мякоть запеченного баклажана, хрустящий перец и яйцо создают гармоничный вкусовой дуэт. Идеально для тех, кто следит за фигурой без ущерба для гастрономического удовольствия.

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт. (260 г)

Перец болгарский — 50 г

Яйцо — 4 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль и сыр— по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Травы прованские — 1 ч. л.

Приготовление

Разрежьте баклажаны вдоль пополам, заверните в фольгу или пекарскую бумагу и запекайте при 200 °C 20 минут до мягкости. Достаньте, слегка остудите, затем аккуратно выньте мякоть, оставив бортики около 1 см, и нарежьте её кубиком. Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите. Смешайте мякоть баклажана с перцем, чесноком, солью, перцем и прованскими травами. Получившуюся массу выложите обратно в «лодочку» из баклажана, сверху аккуратно вбейте яйца, посолите его и посыпьте дополнительно травами и сыром. Запекайте при 180 °C 15 минут до готовности яиц. Подавайте сразу, украсив свежей зеленью.

