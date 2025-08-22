Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Яичница в баклажане с сыром! Питательный и низкокалорийный завтрак

Яичница в баклажане с сыром! Питательный и низкокалорийный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день! Нежная мякоть запеченного баклажана, хрустящий перец и яйцо создают гармоничный вкусовой дуэт. Идеально для тех, кто следит за фигурой без ущерба для гастрономического удовольствия.

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 шт. (260 г)
  • Перец болгарский — 50 г
  • Яйцо — 4 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Соль и сыр— по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Травы прованские — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Разрежьте баклажаны вдоль пополам, заверните в фольгу или пекарскую бумагу и запекайте при 200 °C 20 минут до мягкости. Достаньте, слегка остудите, затем аккуратно выньте мякоть, оставив бортики около 1 см, и нарежьте её кубиком. Болгарский перец нарежьте мелкими кубиками, чеснок измельчите.
  2. Смешайте мякоть баклажана с перцем, чесноком, солью, перцем и прованскими травами. Получившуюся массу выложите обратно в «лодочку» из баклажана, сверху аккуратно вбейте яйца, посолите его и посыпьте дополнительно травами и сыром. Запекайте при 180 °C 15 минут до готовности яиц. Подавайте сразу, украсив свежей зеленью.

Ранее мы готовили зелёную шакшуку — летний завтрак! Кладезь витаминов и простота готовки.

