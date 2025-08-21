Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 06:00

Зелёная шакшука — летний завтрак! Кладезь витаминов и простота готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зелёная шакшука — любимый летний завтрак! Кладезь витаминов и простота готовки! Попробуйте необычную версию классической шакшуки — яркую, ароматную и невероятно полезную! Это блюдо зарядит вас энергией и хорошим настроением на весь день.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Шпинат — 150 г
  • Базилик свежий — 1 пучок
  • Петрушка — 1 пучок
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Яйца — 4 шт.
  • Сливки 10% — 50 мл (по желанию)
  • Соль, перец, красный перец — по вкусу

Приготовление

  1. На оливковом масле обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте шпинат и рубленую зелень, тушите 2–3 минуты.
  2. Сделайте в зелёной массе углубления и вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до нужной степени прожарки яиц. В конце можно добавить сливки для нежности.

Пищевая ценность на порцию: калории: 185, белки: 13 г, жиры: 12 г, углеводы: 6 г.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.

шакшука
яичница
яйца
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
