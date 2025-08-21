Зелёная шакшука — летний завтрак! Кладезь витаминов и простота готовки

Зелёная шакшука — любимый летний завтрак! Кладезь витаминов и простота готовки! Попробуйте необычную версию классической шакшуки — яркую, ароматную и невероятно полезную! Это блюдо зарядит вас энергией и хорошим настроением на весь день.

Ингредиенты (на 2 порции)

Шпинат — 150 г

Базилик свежий — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Яйца — 4 шт.

Сливки 10% — 50 мл (по желанию)

Соль, перец, красный перец — по вкусу

Приготовление

На оливковом масле обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте шпинат и рубленую зелень, тушите 2–3 минуты. Сделайте в зелёной массе углубления и вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до нужной степени прожарки яиц. В конце можно добавить сливки для нежности.

Пищевая ценность на порцию: калории: 185, белки: 13 г, жиры: 12 г, углеводы: 6 г.

