Зелёная шакшука — летний завтрак! Кладезь витаминов и простота готовки

Зелёная шакшука — любимый летний завтрак! Кладезь витаминов и простота готовки! Попробуйте необычную версию классической шакшуки — яркую, ароматную и невероятно полезную! Это блюдо зарядит вас энергией и хорошим настроением на весь день.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Шпинат — 150 г
- Базилик свежий — 1 пучок
- Петрушка — 1 пучок
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Яйца — 4 шт.
- Сливки 10% — 50 мл (по желанию)
- Соль, перец, красный перец — по вкусу
Приготовление
- На оливковом масле обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте шпинат и рубленую зелень, тушите 2–3 минуты.
- Сделайте в зелёной массе углубления и вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут до нужной степени прожарки яиц. В конце можно добавить сливки для нежности.
Пищевая ценность на порцию: калории: 185, белки: 13 г, жиры: 12 г, углеводы: 6 г.
