Беру ветчину, сыр, готовое тесто — и завтрак готов за считаные минуты: сочные слойки

Беру ветчину, сыр, готовое тесто — и завтрак, перекус или легкий ужин готовы за считаные минуты. Эти сочные слойки хороши как горячими, так и холодными. Спасут, когда нужно быстро накормить семью.

Вам понадобится всего 3 основных ингредиента: готовое слоеное тесто (500 г), ветчина (200 г) и твердый сыр (150 г). Рецепт: раскатайте тесто, нарежьте на квадраты 10×10 см. На каждый квадрат положите ломтик ветчины и горсть тертого сыра, защипните края треугольником или конвертиком. Выпекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Вкус получается насыщенным: хрустящие слои теста тают во рту, ветчина дает пикантную соленость, а расплавленный сыр создает нежную кремовую текстуру. Рецепт позволяет экспериментировать: добавьте грибы, зелень или томаты для разнообразия.

