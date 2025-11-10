Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:57

Семья уплетает эти пирожки за обе щеки — готовлю за полчаса: вот моя хитрость для быстрого теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти пирожки — мое спасение, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего предложить. Слоеное тесто не требует долгой возни, а начинка готовится буквально за минуты.

Для пирожков мне понадобится слоеное бездрожжевое тесто (500 г), замороженная вишня (400 г), сахар (5 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ст. л.), желток (1 шт.), сахарная пудра и миндальные лепестки для украшения.

Замороженную вишню не размораживаю полностью — слегка оттаявшие ягоды лучше держат форму. Смешиваю вишню с сахаром и кукурузным крахмалом. Крахмал нужен, чтобы сок от ягод не вытек и не подгорел. Слоеное тесто раскатываю в пласт толщиной около 4 мм и нарезаю на квадраты или круги. На каждую заготовку выкладываю вишневую начинку (примерно 1 ст. л.). Края теста защипываю, формируя аккуратные пирожки. Выкладываю их на противень с пергаментом. Желток взбиваю с чайной ложкой воды и смазываю им пирожки — это даст красивый золотистый цвет. Сверху посыпаю миндальными лепестками. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного оттенка. Даю пирожкам немного остыть на решетке и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой через ситечко.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

