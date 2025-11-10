Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025

Только яблоки, корица и мука — нежный польский яблочный пирог: не шарлотка, с нежной кислинкой и аппетитной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Польский яблочный пирог, или шарлотка по-польски, — это не просто десерт, а целое воспоминание. Вкус, который мгновенно переносит в бабушкину кухню, где пахнет корицей и детством. Его главное очарование — в удивительной простоте и домашнем уюте. Это тот самый пирог, который готовят без лишних церемоний, но от которого за столом всегда стоит тишина, прерываемая лишь просьбой о добавке. Он идеален в своей неидеальности: рассыпчатый, с кислинкой сочных яблок и щедрой порцией тепла.

Вам понадобится: 4-5 средних кислых яблок, 250 г муки, 3 яйца, 200 г сахара, 150 г мягкого сливочного масла, чайная ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и корица по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Яйца взбейте с сахаром добела, затем добавьте размягченное масло и еще раз хорошо взбейте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в яично-масляную смесь, аккуратно перемешивая лопаткой. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками и слегка припорошите корицей. В смазанную маслом форму вылейте половину теста, равномерно разложите все яблочные дольки и залейте оставшимся тестом. Выпекайте около 40–50 минут до золотисто-коричневой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
