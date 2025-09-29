Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:33

Яичная скорлупа — настоящая находка для хозяйки: три способа применить ее в быту и саду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие хозяйки выбрасывают яичную скорлупу, но находчивые знают ей цену. Измельченная и высушенная скорлупа откроет мир полезных возможностей.

Во-первых, из нее можно сделать домашний скраб: смешайте порошок скорлупы с сахаром, оливковым маслом и эфирными маслами. Результат превзойдет магазинные аналоги.

Также она защищает от огородных слизней. Острые края измельченной скорлупы отпугнут вредителей от грядок, сохранив урожай в целости.

И напоследок: скорлупа помогает от засоров в раковине. Засыпьте ее в слив, включите горячую воду — острые частицы эффективно очистят трубы от жира и остатков пищи.

Ранее сообщалось, что белая одежда всегда считалась модной, но она постоянно теряет свежесть и становится желтоватого или серого оттенка. Чтобы вернуть одежде былой вид, вам не нужно покупать дорогие отбеливатели.

советы
лайфхаки
огороды
яйца
Валерия Мартынович
В. Мартынович
