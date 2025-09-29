Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025

Осенний уход за виноградом: от правильной обрезки до успешной зимовки — секреты огородников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильный осенний уход — это путь к успешному урожаю винограда. Правильная обрезка и подготовка к зиме — главные этапы в выращивании этой культуры.

При обрезке плодовых ветвей делайте прямой срез между 8 и 12 глазками. Старые «рукава» удаляйте у самого основания, не оставляйте пеньков, которые могут стать источником инфекций. Если срез получился неровным, зачистите его ножом и обработайте садовым варом.

После обрезки проведите три важные процедуры: уничтожьте растительные остатки путем сжигания, обработайте лозу 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) для профилактики грибковых заболеваний и утеплите корневую зону с помощью мульчирования.

Ранее сообщалось, что с приходом холодов у огородников начинается время посадки озимого чеснока. Чтобы уже к середине лета собрать крепкие, сочные и крупные головки, важно правильно подготовить грядку и не забыть о простых, но очень эффективных добавках.

виноград
советы
огороды
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
