Осенний уход за виноградом: от правильной обрезки до успешной зимовки — секреты огородников

Правильный осенний уход — это путь к успешному урожаю винограда. Правильная обрезка и подготовка к зиме — главные этапы в выращивании этой культуры.

При обрезке плодовых ветвей делайте прямой срез между 8 и 12 глазками. Старые «рукава» удаляйте у самого основания, не оставляйте пеньков, которые могут стать источником инфекций. Если срез получился неровным, зачистите его ножом и обработайте садовым варом.

После обрезки проведите три важные процедуры: уничтожьте растительные остатки путем сжигания, обработайте лозу 3%-ным раствором железного купороса (300 г на 10 л воды) для профилактики грибковых заболеваний и утеплите корневую зону с помощью мульчирования.

