Этот простой продукт будет полезен не только на кухне, но и в быту: рассказываем, где можно применить сахар

Всем известно, что сахар добавляют в выпечку и напитки для улучшения вкуса, но у этого продукта есть и другие полезные свойства. Оказывается, он может пригодиться в быту.

Забудьте о трудностях с очисткой кофемолки или блендера. Насыпьте в технику четверть стакана сахара и включите — кристаллики легко удалят даже стойкие жировые отложения, с которыми не справляются обычные моющие средства.

Кроме того, сахар защищает сыр от преждевременной порчи. Положите рядом с ним несколько кубиков сахара — они впитают лишнюю влагу и значительно продлят срок хранения любимого продукта.

А если руки испачкались так, что обычное мыло не отмывает их, добавьте к нему щепотку сахара. Натуральные скрабирующие частицы помогут справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.

