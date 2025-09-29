Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот простой продукт будет полезен не только на кухне, но и в быту: рассказываем, где можно применить сахар

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всем известно, что сахар добавляют в выпечку и напитки для улучшения вкуса, но у этого продукта есть и другие полезные свойства. Оказывается, он может пригодиться в быту.

Забудьте о трудностях с очисткой кофемолки или блендера. Насыпьте в технику четверть стакана сахара и включите — кристаллики легко удалят даже стойкие жировые отложения, с которыми не справляются обычные моющие средства.

Кроме того, сахар защищает сыр от преждевременной порчи. Положите рядом с ним несколько кубиков сахара — они впитают лишнюю влагу и значительно продлят срок хранения любимого продукта.

А если руки испачкались так, что обычное мыло не отмывает их, добавьте к нему щепотку сахара. Натуральные скрабирующие частицы помогут справиться даже с самыми стойкими загрязнениями.

Ранее сообщалось, что для многих хозяек задача отмыть сковородку, покрытую застарелым жиром и нагаром, зачастую становится настоящим испытанием. К счастью, есть пара простых способов быстро и эффективно привести сковороду в идеальное состояние.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
