25 октября 2025 в 07:17

Здоровый перекус на каждый день: готовлю дома хрустящие козинаки из льна и семечек без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти козинаки — идеальное решение для тех, кто ищет полезный и вкусный перекус. Хрустящие, ароматные и совершенно без сахара, они насыщают надолго и дарят заряд энергии. Отличная альтернатива магазинным сладостям, которая понравится и взрослым, и детям.

Готовлю так: в миске смешиваю стакан семян льна, полстакана подсолнечных семечек, по две столовые ложки семян чиа, тыквенных семечек и кунжута. Добавляю половину чайной ложки соли и любимые специи — отлично подходит корица или кардамон. Вливаю полстакана воды, тщательно перемешиваю и оставляю на 10–15 минут: лен и чиа образуют натуральный гель, который скрепит массу. Выкладываю смесь на противень с пергаментом, разравниваю тонким слоем и сушу в духовке при 120 °C 40–60 минут до золотистого цвета. Через 15–20 минут нарезаю на порционные кусочки. Полностью остужаю — тогда козинаки становятся по-настоящему хрустящими.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
