Яблочный паштет с сельдью — неожиданный дуэт! Вкусно с любым хлебом

Яблочный паштет с сельдью — неожиданный дуэт! Этот необычный паштет станет настоящим открытием для ваших гостей. Сочетание нежной селедки, сладковатых яблок и ароматной паприки создает удивительно гармоничный вкус. Идеальный вариант как для повседневных бутербродов, так и для праздничного фуршета.

Ингредиенты

Филе сельди слабосоленой — 200 г

Яблоки (кисло-сладкие) — 2 средних

Сыр плавленый (классический) — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Паприка молотая — 4 ч. л.

Приготовление

Филе сельди нарежьте небольшими кусочками. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Плавленый сыр нарежьте кубиками для удобства смешивания. Все ингредиенты поместите в блендер и измельчите до однородной массы. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и паприку. Тщательно перемешайте и переложите в герметичную емкость. Охладите в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Паштет хранится в холодильнике до трех дней.

Подавайте с хрустящими тостами, крекерами или свежим багетом.

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