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16 июля 2025 в 08:00

Яблочный паштет с сельдью — неожиданный дуэт! Вкусно с любым хлебом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный паштет с сельдью — неожиданный дуэт! Этот необычный паштет станет настоящим открытием для ваших гостей. Сочетание нежной селедки, сладковатых яблок и ароматной паприки создает удивительно гармоничный вкус. Идеальный вариант как для повседневных бутербродов, так и для праздничного фуршета.

Ингредиенты

  • Филе сельди слабосоленой — 200 г
  • Яблоки (кисло-сладкие) — 2 средних
  • Сыр плавленый (классический) — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка молотая — 4 ч. л.

Приготовление

  1. Филе сельди нарежьте небольшими кусочками. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Плавленый сыр нарежьте кубиками для удобства смешивания. Все ингредиенты поместите в блендер и измельчите до однородной массы.
  2. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и паприку. Тщательно перемешайте и переложите в герметичную емкость. Охладите в холодильнике 1–2 часа перед подачей. Паштет хранится в холодильнике до трех дней.

Подавайте с хрустящими тостами, крекерами или свежим багетом.

Ранее мы готовили бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! И в духовку, и на мангал.

сельдь
яблоки
паштеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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