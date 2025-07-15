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15 июля 2025 в 07:15

Бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! И в духовку, и на мангал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! Можно и в духовке, и на мангале. Эта простая, но эффектная закуска станет хитом любого мероприятия — от пикника до домашней вечеринки. Сочетание хрустящего бекона и тягучего поджаренного сыра халуми покорит всех гостей. Главное преимущество — готовится всего за 10 минут из минимального набора ингредиентов!

Ингредиенты

  • Хлеб бородинский — 200 г
  • Сыр халуми — 200 г
  • Бекон слайсами — 100 г
  • Деревянные шпажки — 8–10 шт.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

  1. Сыр нарежьте брусками размером 2×3 см — так он будет хорошо плавиться внутри, но не вытечет. Хлеб тонко. Каждый брусочек сыра положите между 2 кусочками хлеба и плотно оберните полоской бекона (можно закрепить зубочисткой). Для пикантности добавьте между сыром и хлебом листик базилика или каплю меда. Насадите бутерброды на шпажки.
  2. Разогрейте духовку до 200 °C или подготовьте гриль/мангал. Смажьте заготовки оливковым маслом, выложите на решетку. В духовке запекайте 5–7 минут, на гриле — по 2–3 минуты с каждой стороны.

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МАНГАЛ
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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