Бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! И в духовку, и на мангал

Бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! И в духовку, и на мангал

Бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! Можно и в духовке, и на мангале. Эта простая, но эффектная закуска станет хитом любого мероприятия — от пикника до домашней вечеринки. Сочетание хрустящего бекона и тягучего поджаренного сыра халуми покорит всех гостей. Главное преимущество — готовится всего за 10 минут из минимального набора ингредиентов!

Ингредиенты

Хлеб бородинский — 200 г

Сыр халуми — 200 г

Бекон слайсами — 100 г

Деревянные шпажки — 8–10 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Приготовление

Сыр нарежьте брусками размером 2×3 см — так он будет хорошо плавиться внутри, но не вытечет. Хлеб тонко. Каждый брусочек сыра положите между 2 кусочками хлеба и плотно оберните полоской бекона (можно закрепить зубочисткой). Для пикантности добавьте между сыром и хлебом листик базилика или каплю меда. Насадите бутерброды на шпажки. Разогрейте духовку до 200 °C или подготовьте гриль/мангал. Смажьте заготовки оливковым маслом, выложите на решетку. В духовке запекайте 5–7 минут, на гриле — по 2–3 минуты с каждой стороны.

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