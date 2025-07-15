Бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! И в духовку, и на мангал

Бутерброды из сыра и бекона — хит любого пикника! Можно и в духовке, и на мангале. Эта простая, но эффектная закуска станет хитом любого мероприятия — от пикника до домашней вечеринки. Сочетание хрустящего бекона и тягучего поджаренного сыра халуми покорит всех гостей. Главное преимущество — готовится всего за 10 минут из минимального набора ингредиентов!
Ингредиенты
- Хлеб бородинский — 200 г
- Сыр халуми — 200 г
- Бекон слайсами — 100 г
- Деревянные шпажки — 8–10 шт.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
Приготовление
- Сыр нарежьте брусками размером 2×3 см — так он будет хорошо плавиться внутри, но не вытечет. Хлеб тонко. Каждый брусочек сыра положите между 2 кусочками хлеба и плотно оберните полоской бекона (можно закрепить зубочисткой). Для пикантности добавьте между сыром и хлебом листик базилика или каплю меда. Насадите бутерброды на шпажки.
- Разогрейте духовку до 200 °C или подготовьте гриль/мангал. Смажьте заготовки оливковым маслом, выложите на решетку. В духовке запекайте 5–7 минут, на гриле — по 2–3 минуты с каждой стороны.
Ранее мы готовили французский ресторанный завтрак за 15 минут! Сэндвич крок-мадам с яйцом.