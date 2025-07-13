Французский ресторанный завтрак за 15 минут! Сэндвич крок-мадам с яйцом, ветчиной и сыром. Крок-мадам — горячий французский сэндвич с яйцом и соусом бешамель. Он сытный, тягучий, сливочный и невероятно ароматный. Если хочешь впечатлить кого-то за завтраком или просто побаловать себя — это тот самый рецепт. Готовится несложно, но выглядит по-ресторанному.

Ингредиенты

Хлеб — 2 ломтика

Ветчина — по вкусу

Сыр — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 20 г

Мука — 20 г

Молоко — 200 мл

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Мускатный орех — по вкусу

Приготовление

На хлеб выложить слой сыра, затем ветчину и снова сыр. Накрыть вторым ломтиком и обжарить с двух сторон до румяной корочки. Для соуса бешамель растопить масло, добавить муку, перемешать, влить молоко и варить на медленном огне 3 минуты. Посолить, поперчить, добавить щепотку муската. Обжаренный сэндвич выложить в форму, полить соусом, посыпать сыром и запечь 10 минут при 180 °C. На сковороде обжарить яйцо и выложить сверху на теплый бутерброд.

Подавайте горячим. Сытный, тянущийся, идеальный завтрак на выходной.

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