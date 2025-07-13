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13 июля 2025 в 08:45

Французский ресторанный завтрак за 15 минут! Сэндвич крок-мадам с яйцом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Французский ресторанный завтрак за 15 минут! Сэндвич крок-мадам с яйцом, ветчиной и сыром. Крок-мадам — горячий французский сэндвич с яйцом и соусом бешамель. Он сытный, тягучий, сливочный и невероятно ароматный. Если хочешь впечатлить кого-то за завтраком или просто побаловать себя — это тот самый рецепт. Готовится несложно, но выглядит по-ресторанному.

Ингредиенты

  • Хлеб — 2 ломтика
  • Ветчина — по вкусу
  • Сыр — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливочное масло — 20 г
  • Мука — 20 г
  • Молоко — 200 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Мускатный орех — по вкусу

Приготовление

  1. На хлеб выложить слой сыра, затем ветчину и снова сыр. Накрыть вторым ломтиком и обжарить с двух сторон до румяной корочки. Для соуса бешамель растопить масло, добавить муку, перемешать, влить молоко и варить на медленном огне 3 минуты. Посолить, поперчить, добавить щепотку муската.
  2. Обжаренный сэндвич выложить в форму, полить соусом, посыпать сыром и запечь 10 минут при 180 °C. На сковороде обжарить яйцо и выложить сверху на теплый бутерброд.

Подавайте горячим. Сытный, тянущийся, идеальный завтрак на выходной.

Ранее мы делились рецептом вкуснее яичницы и омлета! Готовим французский скрамбл.

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бутерброды
тосты
сыр
яйца
ветчина
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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