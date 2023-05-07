«Выжить при таком взрыве было нельзя»: новые детали покушения на Прилепина Что рассказали о попытке убийства Захара Прилепина подозреваемые в совершении теракта и сам писатель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

По делу о покушении на жизнь писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, которое Следственный комитет России квалифицировал как теракт, задержаны двое подозреваемых. Кем оказались злоумышленники, что они рассказали на допросах, какое наказание грозит фигурантам уголовного дела и какие новые детали покушения раскрыл сам Прилепин — в материале NEWS.ru.

Как ловили подозреваемых в причастности к покушению на Прилепина

Первого подозреваемого в причастности к покушению на Прилепина задержали около 14:00 6 мая, о проведенной операции рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что силовики вычислили фигуранта по горячим следам в Нижегородской области, передает портал «МВД Медиа».

По данным Telegram-канала «112», 30-летний мужчина — житель Нижегородской области, недавно получивший гражданство РФ.

Второй вероятный исполнитель пойман оперативниками во время прочесывания лесополосы в рамках плана «Перехват». По данным МВД РФ, один из задержанных заявил сотрудникам полиции, что в данной местности «на пруду ловил куропаток», хотя в районе преступления никаких водоемов нет, кроме того им оказался ранее судимый гражданин Украины.

«Изначально данный человек нам говорил вещи, которые не являются действительностью. Что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, куропаток в настоящее время там тоже, соответственно, не было», — рассказал участковый уполномоченный полиции по Семеновскому городскому округу Дмитрий Воеводин.

Его коллега, старший участковый уполномоченный Александр Соколов добавил, что в кошельке у задержанного оказались паспорта России и Украины. В ходе беседы с полицейскими подозреваемый признал вину.

Откуда приехали задержанные, что известно об их прошлом

МВД России сообщало, что первого подозреваемого участковым удалось задержать у лесного массива. Им оказался мужчина 1993 года рождения. В ходе дачи показаний задержанный рассказал, что несколько лет назад был завербован одной из украинских спецслужб и последним его заданием было получить паспорт РФ, переехать в страну и ликвидировать Прилепина. Предположительно, для этого он закопал несколько противотанковых мин по дороге к дому писателя в Нижегородской области, на одной из них и подорвался его автомобиль.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что сотрудники спецслужб разыскивали 33-летнего мужчину, который посуточно снял квартиру на окраине Нижнего Новгорода за день до покушения на Прилепина. По версии ресурса, он попал в поле зрения оперативников, поскольку прописан в Харьковской области. Задержали подозреваемого трое участковых.

Что рассказала сестра одного из подозреваемых

Сестра подозреваемого в подрыве автомобиля писателя Прилепина Ирина рассказала RT о младшем брате Александре Пермякове.

«Вспыльчивый, но не злой. Доверчивым его не назвать», — заявила Ирина.

Она отметила, что вместе с ним училась в школе-интернате в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР), они из малоимущей семьи. Александра, когда он был подростком, судили за хулиганство и разбой. В 2015 году брат, по словам женщины, вступил в ополчение ДНР. Ирина добавила, что российский паспорт Александр получил в 2023 году. Родным в последнее время рассказывал, что работает на стройке в Москве. Нижний Новгород прежде не упоминал, уточнила женщина.

Фото: sledcom.ru Александр Пермяков

По информации СК РФ, на допросе Пермяков рассказал, что заложил бомбу по пути следования автомобиля публициста и привел в действие дистанционно. Специалисты взяли смывы с его рук и одежды для проведения судебных экспертиз.

ТАСС, ссылаясь на сотрудника спецслужб, передавал, что оперативники выяснили ряд адресов в Москве и Подмосковье, по которым могли проживать причастные к покушению на Прилепина. Кроме того, установлен адрес квартиры, где было собрано самодельное взрывное устройство, сдетонировавшее возле автомобиля Прилепина Audi Q7.

Сколько лет тюрьмы грозит подозреваемым в покушении на Прилепина

Подозреваемым в покушении на писателя Захара Прилепина грозит пожизненное лишение свободы из-за статуса пострадавшего и из-за гибели водителя публициста, рассказала NEWS.ru адвокат Лилия Абдуллина. Она добавила, что положение фигурантов усугубляет информация о работе одного из них на украинские спецслужбы с 2018 года.

«Подозреваемым повезло, что Прилепин выжил, иначе бы привлекли за смерть двух и более лиц. Усугубляет положение информация следствия о вербовке одного из фигурантов спецслужбами Украины еще 2018-м. Учитывая смерть водителя и то, что Прилепин — известный общественный деятель, медийное лицо, скорее всего, подозреваемых осудят на пожизненное», — подчеркнула Абдуллина.

По ее словам, рассказ подозреваемого про ловлю куропаток стал попыткой избежать задержания и скрыть настоящее преступление. Абдуллина добавила, что это не повлияет на квалификацию преступления, так как уже возбуждено дело по статье о теракте и фигурант начал давать показания.

Кого МИД РФ заподозрил в причастности к покушению на Прилепина

МИД РФ в официальном Telegram-канале ведомства отметил, что «теракт против Е. Н. Прилепина (Евгений Николаевич Прилепин — настоящее имя писателя. — NEWS.ru) является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима».

В МИД РФ также заявили, что «на неугодных журналистов, литераторов, общественных деятелей объявлена настоящая охота», приведя в пример гибель российской журналистки Дарьи Дугиной, ставшей жертвой теракта в августе 2022-го, предотвращенную попытку покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и смерть блогера и военкора Максима Фомина (Владлен Татарский) в результате взрыва статуэтки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с Дарьей Дугиной

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине», — рассказали в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что «отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо».

Кого Дмитрий Медведев назвал ублюдками и на что намекнул

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил сотрудников МВД, которые задержали подозреваемых в покушении на писателя Захара Прилепина. Политик написал в своем Telegram-канале, что причастных к теракту должны, по его мнению, приговорить к длительным срокам заключения. При этом он указал, что иногда отбытие наказания заканчивается раньше срока в связи со смертью заключенного.

«Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь: даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — заявил Медведев.

До этого Медведев назвал покушение на Прилепина подлой атакой нацистских экстремистов. Политик подчеркнул, что такие преступления не останутся безнаказанными и им нет срока давности. Медведев пожелал публицисту скорейшего выздоровления и добавил, что тем, кто выбирает своей целью патриотов России, не избежать кары.

Что известно о состоянии Прилепина после покушения

Утром 7 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна. По словам врачей, состояние публициста оценивается как стабильное.

«О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал в Telegram-канале Никитин.

Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила, что писатель пребывает в хорошем настроении и передает всем привет.

«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — сказала Кондакова.

Что рассказал Прилепин о покушении

Вечером 7 мая, на следующий день после теракта в Telegram-канале Захара Прилепина было опубликовано сообщение, написанное от первого лица. Прилепин раскрыл новые детали покушения на его жизнь.

«Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша Злой Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом», — вспомнил писатель.

Он отметил, что «потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу».

«Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то. Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа, и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали. Я действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва. Спасибо всем, кто молился, потому что выжить при таком взрыве было всё равно нельзя», — заключил Прилепин.