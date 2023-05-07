Адвокат объяснила, почему покушавшимся на Прилепина светит пожизненный срок Адвокат Абдуллина: из-за известности Прилепина и гибели водителя подозреваемые могут получить пожизненное

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Место подрыва автомобиля, в котором находился Захар Прилепин

Подозреваемым в покушении на писателя Захара Прилепина грозит пожизненное лишение свободы из-за статуса пострадавшего — его известности, а также из-за гибели водителя публициста, рассказала NEWS.ru адвокат Лилия Абдуллина. Она добавила, что положение фигурантов усугубляет информация о работе одного из них на украинские спецслужбы с 2018 года.

Подозреваемым повезло, что Прилепин выжил, иначе бы привлекли за смерть двух и более лиц. Усугубляет положение информация следствия о вербовке одного из фигурантов спецслужбами Украины еще 2018-м. Учитывая смерть водителя и то, что Прилепин — известный общественный деятель, медийное лицо, скорее всего, подозреваемых осудят на пожизненное, — объяснила Абдуллина.

По ее словам, рассказ подозреваемого про ловлю куропаток стал попыткой избежать задержания и скрыть настоящее преступление. Абдуллина добавила, что это не отразится и не повлияет на квалификацию преступления, так как уже возбуждено дело по статье о теракте и фигурант начал давать показания.

Прилепин был ранен при подрыве автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая. В машине с писателем был только водитель Александр Шубин, который скончался на месте. По версии следствия, в районе 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель.

У Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы, сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Собеседник уточнил, что в больницу публицист поступил в сознании.

Полицейские задержали подозреваемого в причастности к покушению на писателя. По имеющимся данным, мужчина 1993 года рождения ранее был судим. Позднее сообщалось, что правоохранители задержали второго подозреваемого в причастности к покушению на писателя.