РЕН ТВ узнал подробности о ранении Прилепина РЕН ТВ: Прилепина госпитализировали с контузией и переломами

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У российского писателя Захара Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Собеседник уточнил, что в больницу публицист поступил в сознании.

В настоящий момент его все еще оперируют. «Интерфакс» ранее сообщал, что за жизнь Прилепина борются врачи одной из нижегородских больниц, поскольку консилиум медиков отказался от транспортировки писателя в Москву из-за тяжелого состояния пациента.

Автомобиль Прилепина взорвался сегодня в Нижегородской области. По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, его водитель-охранник Александр Шубин скончался на месте.

СК квалифицировал инцидент как теракт. Полиция задержала подозреваемого и ищет остальных.