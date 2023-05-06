«Интерфакс»: Прилепина оперируют в больнице Нижнего Новгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российского писателя Захара Прилепина оперируют в одной из больниц Нижнего Новгорода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. По информации издания, публициста решили не транспортировать в Москву.

Консилиум решил не перевозить [Прилепина] в Москву, делать операцию в Нижнем Новгороде, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что состояние публициста оценивается как тяжелое. Telegram-канал Readovka со ссылкой на очевидцев сообщал, что Прилепин получил сотрясение мозга, серьезные травмы руки и ног. При этом глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что писатель получил незначительные переломы и угрозы жизни нет.

Автомобиль Прилепина взорвался сегодня в Нижегородской области. По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, его водитель-охранник Александр Шубин скончался на месте.

СК квалифицировал инцидент как теракт. Полиция задержала подозреваемого и ищет остальных.