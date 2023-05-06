Стало известно, кто был с Прилепиным в машине при взрыве Погибшим при взрыве в машине Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Шубин

Фото: Соцсети

Фото с места взрыва автомобиля российского писателя Захара Прилепина

Погибшим при взрыве в машине российского писателя Захара Прилепина оказался его охранник Александр Шубин с позывным Злой, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Она добавила, что мужчина познакомился с публицистом в 2014 году во время службы в батальоне общественного деятеля.

6 мая Шубин, сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии, сопровождал писателя в поездке в Луганскую Народную Республику и вместе с ним ехал до Нижнего Новгорода. Telegram-канал Mash отмечает, что Злой вместе с Прилепиным отвезли дочь писателя к родственникам публициста, а на обратном пути в машине сработало взрывное устройство.

Данные Шубина также размещены на сайте украинского проекта «Миротворец». В базе указано, что с 2016-го Злой служил в 4-м разведывательно-штурмовом батальоне спецназначения ДНР, который ранее возглавлял Прилепин.

В беседе с Daily Storm знакомый Шубина Илья Шамазов рассказал, что погибший был фактически членом семьи и оставался всегда рядом с писателем.

Он был в «личке» (личной охране. — NEWS.ru) Захара с 2016 года. Там они и познакомились. Далее Злой был всегда рядом. Остальное за скобками. Злой был членом семьи, если угодно, — рассказал Шамазов.

Автомобиль российского писателя Захара Прилепина взорвался сегодня в Нижегородской области. По версии следствия, 6 мая в районе 11 часов утра в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель. Прилепин получил ранение, Александр скончался на месте. В настоящее время писатель находится в больнице. Полиция задержала подозреваемого и ищет остальных.