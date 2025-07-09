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09 июля 2025 в 14:31

Оптическая иллюзия два дня мешала мужчине найти кошелек

NYP: мужчина в США потерял кошелек и двое суток искал из-за оптической иллюзии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель США два дня искал потерянный кошелек из-за оптической иллюзии, сообщило издание New York Post, ссылаясь на пост с форума Reddit. Пользователь под ником PatientDoughnut327 в доказательство поделился фотографией ванной комнаты с кафельным полом, где крупные белые плитки перемежаются мелкими черными.

На снимке видно, что под полотенцем на одной из черных плиток лежит бумажник того же размера и цвета. По словам автора поста, его родственник потерял кошелек дома и два дня безуспешно обыскивал все уголки. Бумажник случайно выпал из кармана в ванной и идеально слился с плиткой, из-за чего хозяин, неоднократно заходивший туда, не замечал его.

Ранее пользователь Reddit рассказал собеседникам форума о девушке, которая открыла пачку с чипсами известного производителя и нашла в ней странные комки неизвестного происхождения.

ВСУ разместили на Reddit объявление о поиске операторов дронов. Украинские военные искали 10 человек для взвода иностранных наемников.

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