7 мая 2008 года Дмитрий Медведев стал президентом России. Что он обещал россиянам в своей инаугурационной речи, как за эти 15 лет изменились взгляды и риторика выступлений политика? Путь Медведева от президента до заместителя секретаря Совбеза в его цитатах — в материале NEWS.ru.
Что обещал президент Медведев во время инаугурации в 2008 году
«За последние восемь лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития, для просто десятилетий свободного и стабильного развития. И этот уникальный шанс мы должны максимально использовать, чтобы Россия стала одной из лучших стран мира, лучшей — для комфортной, уверенной и безопасной жизни наших людей. В этом наша стратегия, и в этом — ориентир на годы вперед.
Я в полной мере осознаю, как много ещё предстоит сделать — сделать, чтобы государство было действительно справедливым и заботливым по отношению к гражданам, чтобы обеспечить самые высокие стандарты жизни, чтобы как можно больше людей могли причислить себя к среднему классу, могли получить хорошее образование и качественные услуги в области здравоохранения.
Мы будем добиваться внедрения инновационных подходов во все сферы жизни, строить самые передовые производства, модернизировать промышленность и сельское хозяйство, создавать мощные стимулы для частных инвестиций и в целом стремиться к тому, чтобы Россия прочно утвердилась среди лидеров технологического и интеллектуального развития.
Особое внимание придаю фундаментальной роли права, на котором основывается и наше государство, и наше гражданское общество. Мы обязаны добиться истинного уважения к закону, преодолеть правовой нигилизм, который серьёзно мешает современному развитию.
Зрелость и действенность правовой системы — это важное условие развития экономики и социальной сферы, поддержки предпринимательства и борьбы с коррупцией. Но не в меньшей степени они служат укреплению роли России в мировом сообществе, способствуют её открытости миру и конструктивному равноправному диалогу с другими народами.
И, наконец, подлинное торжество закона возможно лишь при условии безопасной жизни людей. И я сделаю всё, чтобы безопасность граждан была не только гарантирована законом, но и реально обеспечена государством».
Что говорил Медведев про свободу и несвободу
Одним из самых цитируемых стало заявление Медведева, сделанное в феврале 2008 года на Красноярском экономическом форуме. Тогда он выступал с большой программной предвыборной речью в качестве кандидата в президенты.
«В основе нашей политики должен лежать принцип, который считаю, несмотря на всю его очевидность, важнейшим для деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип „Свобода лучше, чем несвобода“», — заявил Медведев.
Позднее, в апреле 2012 года, в ходе Госсовета президент подтвердил, что по-прежнему считает этот принцип своим кредо.
«Несколько лет назад я высказал простую и, казалось бы, очевидную для всех мысль: свобода лучше, чем несвобода... Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо, то есть в целом воспринимаются правильно. И я, как мог, следовал ему», — сказал он.
Как Медведев разбирался в интернет-мемах и языкознании
В либеральных взглядах Дмитрия Анатольевича было трудно усомниться. В преддверии своего президентства он даже высказался на предмет изучения так называемого олбанского языка в школах — распространённого в нулевые годы интернет-сленга.
Таким образом он прокомментировал вопрос по поводу того, что через интернет подчас задают, казалось бы, нелепые вопросы. Например, к интернет-конференции Владимира Путина значительное количество вопросов начиналось фразой «Превед, Медвед», а в интернет-конференции самого Медведева больше всего голосов получил вопрос «Не планируется ли введение в школе олбанского языка?».
«Медвед — популярный интернет-персонаж, и невозможно игнорировать потребности изучения „олбанского“ языка, хотя, на мой взгляд, не меньше необходимости существует изучать русский язык», — сказал тогда Медведев.
Какой афоризм Медведева вошел в историю
Дебютом Медведева в создании афоризмов на посту президента считают эмоциональное высказывание в августе 2008 года в городе Гагарине Смоленской области. На совещании по развитию малого и среднего бизнеса Медведев констатировал, что в этой сфере, несмотря на многочисленные усилия, в лучшую сторону мало что меняется.
«Проблемы остаются все те же, я имею в виду проблемы, с которыми сталкиваются наши предприниматели. Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам», — признал Медведев.
Надо, чтобы органы власти, правоохранительные органы «перестали кошмарить бизнес», потребовал тогда президент.
Какую модернизацию предлагал Медведев
Масштабная программа модернизации российской экономики, которая была инициирована Медведевым, требовала, по его мнению, участия всех граждан страны, а не только ее высшего руководства. Одно из таких заявлений глава государства сделал в сентябре 2010 года в рамках мирового политического форума в Ярославле.
«Я хотел бы, чтобы модернизатором был народ, а не только политические партии, не только президент, который ходит с айподом, или некая элита», — сказал Медведев, который прославился своим интересом к современным гаджетам.
Как изменилось отношение Медведева к США и Европе
В 2008 году Дмитрий Анатольевич заявлял, что «у нас нет врожденного антиамериканизма и мы надеемся, что нашими партнерами, новой администрацией Соединенных Штатов Америки будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией». А в поздравлении с наступающим 2023 годом Медведев нелицеприятно отозвался о недавних партнерах: «С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!»
Ранее зампред Совета безопасности РФ нелестно высказался и о европейских коллегах, которые приняли очередной санкционный пакет против представителей российского истеблишмента.
«По инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль», — заявил он.
Что Медведев думает про ядерное оружие
Отдельный месседж, который неоднократно вербализировал Медведев, связан с возможным применением ядерной бомбы. По его словам, это оружие в современном мире можно назвать скрепой.
«Для существования России как самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. <...> Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство», — заключил Медведев.
При этом он назвал руководство США «лживыми тварями». «Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет „ложную информацию“ по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — писал он в Telegram-канале в апреле 2023 года.
Как Медведев отреагировал на попытку атаки дронов на Кремль
После попытки атаки беспилотников ВСУ на Кремль Медведев призвал к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского. А главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, высказавшегося против использования инцидента с БПЛА для эскалации конфликта, назвал «старым дураком».
«Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе», — написал Медведев в своем англоязычном Twitter-аккаунте.
Чем еще Медведев грозил Западу
«Тупицы» и «дураки» — это не самые жесткие эпитеты, которыми Дмитрий Анатольевич одаривал западных партнеров. На встрече с ветеранами в Волгограде летом прошлого года он заявил, что «отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее».
«Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно: они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны — что в случае если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — предупредил Медведев.
Ранее зампред Совбеза отмечал, что «с началом проведения спецоперации на свет божий полезли термоядерные дегенераты». Западных коллег он именовал и «погаными псами войны», которые «заходятся своим отвратительным лаем».
«Но США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: „Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы“», — напоминал Медведев.
Чем Медведев объясняет резкий тон своих последних заявлений
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю: я их (врагов России. — NEWS.ru) ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал экс-президент в июне 2022 года, комментируя стилистику своих постов последнего времени.
Резкие заявления он делал и раньше. Так, в 2009 году Медведев на заседании комиссии по модернизации российской экономики обратился к главам госкомпаний с призывом развивать инновационные технологии — это как раз один из тех пунктов, обещанных им россиянам во время вступления в должность. Тогда Дмитрий Анатольевич, выслушав речь гендиректора Ростеха Сергея Чемезова о внедрении энергосберегающих ламп, одобрил отказ от ламп накаливания, но заметил, что «это не инновации». Чемезов попросил слова, чтобы ответить на, как он выразился, «реплику» президента.
«Моя [фраза] не реплика уже, а приговор. Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается», — сказал Дмитрий Медведев.