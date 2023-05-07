Были партнеры — стали твари и подсвинки: 15 лет в цитатах Медведева 7 мая исполняется 15 лет с момента вступления Дмитрия Медведева в должность президента России

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

7 мая 2008 года Дмитрий Медведев стал президентом России. Что он обещал россиянам в своей инаугурационной речи, как за эти 15 лет изменились взгляды и риторика выступлений политика? Путь Медведева от президента до заместителя секретаря Совбеза в его цитатах — в материале NEWS.ru.

Что обещал президент Медведев во время инаугурации в 2008 году

«За последние восемь лет был создан мощный фундамент для долгосрочного развития, для просто десятилетий свободного и стабильного развития. И этот уникальный шанс мы должны максимально использовать, чтобы Россия стала одной из лучших стран мира, лучшей — для комфортной, уверенной и безопасной жизни наших людей. В этом наша стратегия, и в этом — ориентир на годы вперед.

Я в полной мере осознаю, как много ещё предстоит сделать — сделать, чтобы государство было действительно справедливым и заботливым по отношению к гражданам, чтобы обеспечить самые высокие стандарты жизни, чтобы как можно больше людей могли причислить себя к среднему классу, могли получить хорошее образование и качественные услуги в области здравоохранения.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости 7 мая 2008 года. Президент России Владимир Путин (слева) во время торжественной церемонии вступления в должность президента России Дмитрия Медведева (справа)

Мы будем добиваться внедрения инновационных подходов во все сферы жизни, строить самые передовые производства, модернизировать промышленность и сельское хозяйство, создавать мощные стимулы для частных инвестиций и в целом стремиться к тому, чтобы Россия прочно утвердилась среди лидеров технологического и интеллектуального развития.

Особое внимание придаю фундаментальной роли права, на котором основывается и наше государство, и наше гражданское общество. Мы обязаны добиться истинного уважения к закону, преодолеть правовой нигилизм, который серьёзно мешает современному развитию.

Зрелость и действенность правовой системы — это важное условие развития экономики и социальной сферы, поддержки предпринимательства и борьбы с коррупцией. Но не в меньшей степени они служат укреплению роли России в мировом сообществе, способствуют её открытости миру и конструктивному равноправному диалогу с другими народами.

И, наконец, подлинное торжество закона возможно лишь при условии безопасной жизни людей. И я сделаю всё, чтобы безопасность граждан была не только гарантирована законом, но и реально обеспечена государством».

Что говорил Медведев про свободу и несвободу

Одним из самых цитируемых стало заявление Медведева, сделанное в феврале 2008 года на Красноярском экономическом форуме. Тогда он выступал с большой программной предвыборной речью в качестве кандидата в президенты.

«В основе нашей политики должен лежать принцип, который считаю, несмотря на всю его очевидность, важнейшим для деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип „Свобода лучше, чем несвобода“», — заявил Медведев.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Дмитрий Медведев в 2012 году

Позднее, в апреле 2012 года, в ходе Госсовета президент подтвердил, что по-прежнему считает этот принцип своим кредо.

«Несколько лет назад я высказал простую и, казалось бы, очевидную для всех мысль: свобода лучше, чем несвобода... Многими эти слова воспринимаются как мое политическое кредо, то есть в целом воспринимаются правильно. И я, как мог, следовал ему», — сказал он.

Как Медведев разбирался в интернет-мемах и языкознании

В либеральных взглядах Дмитрия Анатольевича было трудно усомниться. В преддверии своего президентства он даже высказался на предмет изучения так называемого олбанского языка в школах — распространённого в нулевые годы интернет-сленга.

Таким образом он прокомментировал вопрос по поводу того, что через интернет подчас задают, казалось бы, нелепые вопросы. Например, к интернет-конференции Владимира Путина значительное количество вопросов начиналось фразой «Превед, Медвед», а в интернет-конференции самого Медведева больше всего голосов получил вопрос «Не планируется ли введение в школе олбанского языка?».

«Медвед — популярный интернет-персонаж, и невозможно игнорировать потребности изучения „олбанского“ языка, хотя, на мой взгляд, не меньше необходимости существует изучать русский язык», — сказал тогда Медведев.

Какой афоризм Медведева вошел в историю

Дебютом Медведева в создании афоризмов на посту президента считают эмоциональное высказывание в августе 2008 года в городе Гагарине Смоленской области. На совещании по развитию малого и среднего бизнеса Медведев констатировал, что в этой сфере, несмотря на многочисленные усилия, в лучшую сторону мало что меняется.

«Проблемы остаются все те же, я имею в виду проблемы, с которыми сталкиваются наши предприниматели. Замучили проверки и всякого рода наезды по коммерческим наводкам», — признал Медведев.

Надо, чтобы органы власти, правоохранительные органы «перестали кошмарить бизнес», потребовал тогда президент.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Какую модернизацию предлагал Медведев

Масштабная программа модернизации российской экономики, которая была инициирована Медведевым, требовала, по его мнению, участия всех граждан страны, а не только ее высшего руководства. Одно из таких заявлений глава государства сделал в сентябре 2010 года в рамках мирового политического форума в Ярославле.

«Я хотел бы, чтобы модернизатором был народ, а не только политические партии, не только президент, который ходит с айподом, или некая элита», — сказал Медведев, который прославился своим интересом к современным гаджетам.

Как изменилось отношение Медведева к США и Европе

В 2008 году Дмитрий Анатольевич заявлял, что «у нас нет врожденного антиамериканизма и мы надеемся, что нашими партнерами, новой администрацией Соединенных Штатов Америки будет сделан выбор в пользу полноценных отношений с Россией». А в поздравлении с наступающим 2023 годом Медведев нелицеприятно отозвался о недавних партнерах: «С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!»

Ранее зампред Совета безопасности РФ нелестно высказался и о европейских коллегах, которые приняли очередной санкционный пакет против представителей российского истеблишмента.

«По инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян. В итоге никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом. Инвестиции превратились в пыль», — заявил он.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Что Медведев думает про ядерное оружие

Отдельный месседж, который неоднократно вербализировал Медведев, связан с возможным применением ядерной бомбы. По его словам, это оружие в современном мире можно назвать скрепой.

«Для существования России как самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. <...> Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие имеет значение скрепы, которая собирает государство», — заключил Медведев.

При этом он назвал руководство США «лживыми тварями». «Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет „ложную информацию“ по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», — писал он в Telegram-канале в апреле 2023 года.

Как Медведев отреагировал на попытку атаки дронов на Кремль

После попытки атаки беспилотников ВСУ на Кремль Медведев призвал к физическому устранению президента Украины Владимира Зеленского. А главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, высказавшегося против использования инцидента с БПЛА для эскалации конфликта, назвал «старым дураком».

«Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе», — написал Медведев в своем англоязычном Twitter-аккаунте.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Чем еще Медведев грозил Западу

«Тупицы» и «дураки» — это не самые жесткие эпитеты, которыми Дмитрий Анатольевич одаривал западных партнеров. На встрече с ветеранами в Волгограде летом прошлого года он заявил, что «отдельные экзальтированные кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее».

«Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно: они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны — что в случае если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», — предупредил Медведев.

Ранее зампред Совбеза отмечал, что «с началом проведения спецоперации на свет божий полезли термоядерные дегенераты». Западных коллег он именовал и «погаными псами войны», которые «заходятся своим отвратительным лаем».

«Но США и их никчемные шавки должны помнить слова Писания: „Не суди́те, да не судимы будете, ибо каким судом су́дите, таким будете судимы“», — напоминал Медведев.

Чем Медведев объясняет резкий тон своих последних заявлений

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю: я их (врагов России. — NEWS.ru) ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал экс-президент в июне 2022 года, комментируя стилистику своих постов последнего времени.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Резкие заявления он делал и раньше. Так, в 2009 году Медведев на заседании комиссии по модернизации российской экономики обратился к главам госкомпаний с призывом развивать инновационные технологии — это как раз один из тех пунктов, обещанных им россиянам во время вступления в должность. Тогда Дмитрий Анатольевич, выслушав речь гендиректора Ростеха Сергея Чемезова о внедрении энергосберегающих ламп, одобрил отказ от ламп накаливания, но заметил, что «это не инновации». Чемезов попросил слова, чтобы ответить на, как он выразился, «реплику» президента.

«Моя [фраза] не реплика уже, а приговор. Реплики у вас. А то, что я говорю, в граните отливается», — сказал Дмитрий Медведев.