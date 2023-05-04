Медведев назвал Борреля «наглым старым дураком» за слова об атаке на Кремль

Фото: IMAGO/Felix Zahn/photothek.net/Global Look Pres

Жозеп Боррель

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Twitter назвал главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля «наглым старым дураком» в ответ на его заявление по поводу атаки беспилотников на Кремль. Европейский политик призвал участников военного конфликта не использовать инцидент с БПЛА для эскалации.

Наглый старый дурак. Именно к эскалации конфликта и приведет теракт, совершенный киевскими властями под руководством США и одобренный руководством ЕС. Это как раз то, чего хотят Вашингтон и многие тупицы в Брюсселе, — написал Медведев.

В ночь на 3 мая два беспилотника подорвались над зданием Сенатского дворца на Красной площади. По мнению пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Также Песков заявил, что это действие было осуществлено Киевом, но задание было поручено Вашингтоном.

На Украине открестились от ответственности за взрыв БПЛА над Кремлем. Президент Владимир Зеленский пояснил, что силы ВСУ сконцентрированы в пределах страны.