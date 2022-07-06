Чиновник не рискует ничем: почему мораторий на проверки оказался фиктивным Контрольные и надзорные ведомства на местах придумали, как обойти указание президента. Как это изменить — в материале NEWS.ru

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Введенный в начале весны мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей в России на практике оказывается формальным. Владельцы бизнеса жалуются на то, что чиновники находят все больше и больше лазеек, чтобы обойти запрет и проигнорировать установки главы государства «не кошмарить» предпринимательское сообщество. Никакой ответственности контролеры, как правило, не несут, а обещанных послаблений бизнес, похоже, пока так и не увидел. Подробности — в материале NEWS.ru.

«Не ходите, не душите»

Мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей был введен правительством в минувшем марте — отмечалось, что он будет действовать до конца 2022 года. Тогда же отмечалось, что плановые проверки сохранятся только в отношении закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

В пресс-службе правительства указывали, что проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях — например, при угрозе жизни и причинении тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе национальной обороне, а также при рисках возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и кабинета министров.

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В июне в ходе Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин предложил отменить большинство плановых проверок компаний. По его словам, «есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда». При этом глава государства подчеркнул, что «ходить и проверять всех подряд» необходимости нет.

Ранее на огромное количество проверок бизнеса жаловался уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. В частности, он сообщил, что за первые шесть месяцев прошлого года было проведено 493 тысячи проверок в отношении бизнеса. Показатель приблизился к числу проверок за весь 2020 год. Титов назвал это «тревожным сигналом».

Опрошенные NEWS.ru представители малого и среднего бизнеса признались, что искренне надеялись на сокращение числа проверок после введения моратория в марте.

На самом деле подобные обещания «не кошмарить» бизнес мы в последние годы слышали неоднократно. И каждый раз была надежда на то, что власти говорят об этом всерьез. На мой взгляд, изначально федеральная власть действительно не хочет прессовать предпринимателей, но свою лепту вносят исполнители на местах — куча ведомств в стране «заточена» именно под массовые проверки. Если их отменить — чем будут заниматься все эти люди?! — рассуждает в приватной беседе с NEWS.ru владелец сети салонов оптики, пожелавший сохранить инкогнито.

Предприниматель из Самарской области, владеющий несколькими торговыми точками, уточнил в разговоре с NEWS.ru, что мораторий был введен на плановые проверки:

Как вы понимаете, выдумать основание для внеплановой проверки не составит особой проблемы. Собственно, это уже и происходит.

Введение моратория на проверку бизнеса де-юре совершенно не означает того, что контролирующие органы сразу же повысили лояльность к предпринимательскому сообществу де-факто, признала в беседе с NEWS.ru директор аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова, которая сама недавно столкнулась с необоснованной, по ее мнению, проверкой.

Компании, собственником которой я являюсь, незаконно арестовали расчетный счет. В сопроводительном документе было указано обоснование и ФИО сотрудника налоговой службы. Начались разбирательства, я отстаивала свою правоту, потому что вся отчетность у нас сдана и заплачены все налоги. Неделю в инспекции искали эту сотрудницу, которая вынесла постановление об аресте нашего счета! Не нашли! Как и не нашли действительных причин, по которым счет был заблокирован. Затем без объяснений арест сняли. На счету были денежные средства, которыми мне воспрепятствовали пользоваться. Поэтому указание руководства государства в части того, что «не ходите, не душите», совершенно не исключает того, что бизнес все равно придушат, — резюмировала Колесникова.

Эксперты подтверждают: массовые проверки на самом деле никуда не делись, скорее изменилась их технология.

«Захлебнутся в штрафах»

Чиновники на местах действительно сумели придумать схемы, как обойти мораторий. Как рассказал NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс», экономист Сергей Храпач, например, транспорт можно проверять в ходе «рейдовых мероприятий» — таковые не требуют какого-либо согласования.

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Кроме того, говорит эксперт, если кому-то очень хочется проверить то или иное предприятие, то алгоритм в этом случае незатейлив: соответствующая жалоба пишется в прокуратуру, а прокурорский надзор не подпадает под запрет.

Дело в том, что прокурору, чтобы провести ту или иную проверку, не требуется особых согласований — все согласительные процедуры проходят внутри самого ведомства. В итоге прокурор или его помощник получает рапорт о проведении проверки, с которым смело идет на объект, — пояснил Храпач.

Однако дальше — больше, продолжает собеседник издания. Прокурорские работники по закону вправе привлекать в ходе проверки в качестве экспертов сотрудников других контролирующих ведомств — например, из пожарного надзора или Роспотребнадзора. Если привлеченными специалистами обнаруживаются нарушения, они фиксируются, прокурор составляет постановление, которое направляется в профильные ведомства для последующего вынесения штрафов.

Складывается странная ситуация: с одной стороны, действует мораторий, с другой — проверки при желании можно проводить ежедневно. Сотрудники прокуратуры имеют право хоть по два раза в день приходить на предприятие — проверять исполнение различных законов. Например, в части ведения книги жалоб и предложений либо то, как обстоят дела с пожарной безопасностью. Если надо убить бизнес — это сделать очень легко. Теоретически предпринимателю можно выкатывать каждый день по десять нарушений, пока он не захлебнется в штрафах, — указал Храпач.

В 2021 году количество проверок не только не снизилось, а резко выросло — число контрольных мероприятий достигло 973 тысяч, тогда как в 2020-м их было 534 тысячи, подтвердил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Института Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.

По его словам, три четверти проверок инициируются федеральными ведомствами, при этом сумма взысканных штрафов выросла на 9%.

Главной проблемой является то, что если предприниматель рискует многим во время проверки, то чиновник не рискует ничем. Его не оштрафуют за необоснованную проверку, не возбудят уголовного дела, у него нет никакой ответственности, — отметил Жаворонков.

Собственно, в этом кроется порочность созданной системы, признают специалисты. По мнению директора исследовательского центра «Особое мнение» Екатерины Курбангалеевой, необходимо изменить административный подход: например, исключить из отчетов надзорных органов проверки бизнеса и оценки эффективности органов на основании количества этих показателей.

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Но это первый шаг. Следующий шаг — показатели таких проверок должны работать ровно в обратную сторону. Чем больше проверок, тем ниже оценка эффективности надзорных органов. И, наконец, третий шаг — ввести новые показатели, на основе которых выносятся поощрения надзорных органов. Например, анонимные оценки самих предпринимателей своих взаимоотношений с надзорными органами, сопряженные с различными критериями роста бизнеса и результатов мониторинга соцсетей и СМИ, — заявила NEWS.ru Курбангалеева.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводил данные, согласно которым более 70% российских предпринимателей оценивают условия ведения бизнеса в стране как неблагоприятные. При этом в числе главных факторов, которые оказывают негативное влияние на условия ведения бизнеса, опрошенные предприниматели назвали коррупцию.