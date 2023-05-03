Медведев призвал убить Зеленского Медведев: после атаки на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме устранения Зеленского

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

После атаки беспилотника на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, написал в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Зеленский не понадобится для подписания акта о капитуляции с Украиной.

После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдётся какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница, — написал он.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию лидера страны Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на лидера государства.

По словам Пескова, Путин в ходе атаки не пострадал, в Кремле его не было. Несмотря на недавнюю угрозу, президент не будет реже посещать кремлевскую резиденцию, а также продолжит придерживаться намеченного графика работы.

Президент Украины в свою очередь заявил, что Киев не атаковал Москву и не совершал покушений на российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что Украина ведет военные действия только на своей территории.