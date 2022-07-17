Медведев пригрозил Украине Судным днем в случае нападения на Крым

Фото: shutterstock

Если Украина нападет на Крым, то ее ждет Судный день, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, которого цитирует РИА Новости. Политиков в Киеве он назвал кровавыми клоунами и подчеркнул, что отдельные представители украинской политической верхушки находятся в состоянии экзальтации, пытаясь пригрозить РФ нападением на ее территорию.

Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно, — сказал Медведев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности Киева нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, ВСУ атакуют объект при первой же возможности.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил намерение Киева ударить по Крымскому мосту. По его словам, подобные угрозы политическая элита Украины не раз озвучивала. Цеков подчеркнул, что мост надежно защищен от атак со стороны ВСУ.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что если ВСУ предпримут попытку атаковать Крымский мост, то это обернется для украинских властей «сокрушительным ударом» по центрам принятия решений в Киеве и каналам поставок вооружений. По его словам, после такой провокации руководство Украины «уже не сможет оправиться».