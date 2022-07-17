«Твердят как попугаи»: Цеков ответил на угрозы Киева взорвать Крымский мост Сенатор Цеков заявил, что «сумасшедшая политическая верхушка» в Киеве не сможет взорвать Крымский мост

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru оценил намерение Киева ударить по Крымскому мосту. По его словам, подобные угрозы политическая элита Украины не раз озвучивала. Цеков подчеркнул, что мост надежно защищен от атак со стороны ВСУ.

Они (в Киеве. — NEWS.ru) это твердят как попугаи из месяца в месяц. Сумасшедшая политическая верхушка Украины всегда такой была. Когда мы только начинали его строить, они говорили, что не в виде тоннеля, не в виде моста, задуманное реализовать не получится, соврали. Сейчас они постоянно грозятся его взорвать, опять не получится. Мост прикрыт со всех сторон, и с воздуха, и с земли, и с воды, причем так, что муха не пролетит, — сказал сенатор.

Он отметил, что мост в первую очередь используется не в военных, а в гуманитарных целях. Цеков считает, что для переброски войск на территорию полуострова есть другие логистические маршруты. По мнению сенатора, Киев терактом прежде всего навредит мирным жителям. Политик выразил надежду, что в будущем россияне и украинцы будут вместе путешествовать по Крымскому мосту «врагам на зависть».

Тут надо понимать, что мост — это в первую очередь гуманитарный объект, которым в основном пользуется гражданское население. Для военных целей есть огромное количество других путей переброски вооружений на полуостров, так что в очередной раз киевский режим хочет банально произвести теракт и навредить в первую очередь мирным гражданам. Также хочу отдельно отметить, что на Украине тоже живут русские люди, они правда пока заблудились, но и это пройдет. В дальнейшем мы будем все вместе путешествовать по нашему прекрасному мосту, в наш прекрасный Крым отдыхать, врагам на зависть, — добавил Цеков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности Киева нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, ВСУ атакуют объект при первой же возможности.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что если ВСУ предпримут попытку атаковать Крымский мост, то это обернется для украинских властей «сокрушительным ударом» по центрам принятия решений в Киеве и каналам поставок вооружений. По его словам, после такой провокации руководство Украины «уже не сможет оправиться».