В Госдуме рассказали, что ждет Киев в случае удара по Крымскому мосту Депутат Госдумы Шеремет: попытка атаки ВСУ на Крымский мост обернется для Киева сокрушительным ударом

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост через Керченский пролив

Если ВСУ предпримут попытку атаковать Крымский мост, то это обернется для украинских властей «сокрушительным ударом» по центрам принятия решений в Киеве и каналам поставок вооружений, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, после такой провокации руководство Украины «уже не сможет оправиться».

Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться, — заявил Шеремет.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности Киева нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, ВСУ атакуют объект при первой же возможности.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди ранее подчеркнула, что угрозы Крымскому мосту нет, поскольку он находится в «пространственной недосягаемости для противника». Тем не менее все заявления Украины фиксируются российской стороной, отметила она.