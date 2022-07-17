В Киеве заявили о готовности атаковать Крымский мост Арестович заявил, что Украина будет атаковать Крымский мост при первой возможности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может атаковать Крымский мост. По его словам, на этот шаг в Киеве решатся, когда появится первая возможность, сообщает РИА Новости.

Как только появится первая техническая возможность, он [мост] тут же станет этим объектом [атаки]... Если есть ограничения от партнеров, потому что они видят общую картину, не бить по территории Российской Федерации — значит, не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает, — цитирует агентство Арестовича.

Советник уточнил, что Крымский мост построен «в территориальным водам Украины».

Ранее стало известно, что крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил: Украина не сможет нанести ущерб полуострову, поскольку его защищает эшелонированная система ПВО. Даже если Киев использует ракеты для РСЗО HIMARS с большой дальностью, их собьют, отметил он. При этом Бальбек допустил, что у киевских властей есть желание ударить по Крыму.