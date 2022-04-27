Медведев: спецоперация вывела на свет божий термоядерных дегенератов Медведев о спецоперации: история расставит всё на свои места

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале осудил западных и украинских политиков, которые призывают к санкциям против российского духовенства, в частности патриарха Московского и всея Руси. Он отметил, что представители европейского христианства «ведутся на националистическую пропаганду Киева», однако есть и те, кто сопротивляется заявлениям Украины. В ситуации в Донбассе, считает он, история расставит всё по своим местам и покажет, кто был прав.

С началом проведения спецоперации на свет божий полезли термоядерные дегенераты, — написал Медведев.

Он отметил, что лидеры стран НАТО поддерживают режим Киева не только поставками летального вооружения, но и попыткой склонить европейское духовенство против России и ввести санкции против представителей Русской православной церкви. Отдельно он отметил призывы представителей прибалтийских стран.

Также Медведев раскритиковал действия «раскольников» из ПЦУ, которые притесняют прихожан православной церкви Украины Московского патриархата.

Нацисты осуществляют набеги на православные храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, угрожая убийствами священников и прихожан, — написал он.

Тем не менее, отмечает Медведев, не все представители европейского христианства «повелись на националистическую пропаганду Киева и русофобию коллективного Запада». Он отметил, что крупный представитель Ватикана и один из лидеров американских баптистов высказали «понимание причин денацификации Украины». Также он рассказал о пацифистском настрое католических теологов, которые выступают резко против вашингтонского милитаризма.

В конце Медведев отметил, что история расставит всё на места и обнаружит правду — кто вступился за людей и защищал истинные христианские ценности, а кто будет приумножать насилие и уничтожение. России для этого, по его словам, придётся пройти свой путь, следуя так, как сказано во Второзаконии:

Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам (Втор. 32:41), — подытожил Медведев.

Ранее Медведев в своём Telegram-канале заявил, что «упоротый украинский начальник», председатель СНБО Украины Алексей Данилов, станет законной целью после его слов о возможности удара Киева по Крымскому мосту. Ранее Данилов заявил, что армия Украины ударит по Крымскому мосту, как только у неё появится подобная возможность.