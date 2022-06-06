Медведев: новые санкции ЕС вызовут «пожар мировой революции» в экономике Медведев: шестой пакет санкций ЕС наносит вред не только России, но и Европе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что принятый против России шестой пакет санкций приведет к «пожару мировой революции» в мировой экономике. По его словам, все принятые меры способны обернуться и против самой Европы.

Европейские имбецилы в своём рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян, — заявил он.

Медведев пояснил, что поэтапное нефтяное эмбарго, ставшее частью новых санкций, вызвано в первую очередь невозможностью отказаться от нефти полностью. По его словам, в ближайшее время европейцам придётся «рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», кроме того, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, типа дизельного. Кроме того, в рамках этого же пакета введен запрет на страхование танкеров с российской нефтью, призванный осложнить поставки в третьи страны. Однако, по словам Медведева, вопрос страхования поставок может быть закрыт за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений.

Также отмечается, что санкции против Национального расчётного депозитария России ударят прежде всего по инвестиционной сфере и зарубежным инвесторам. А отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции.

Ранее политолог Александр Маркин заявил, что уровень жизни граждан Евросоюза стремительно падает, в то время как Россия доказала свою экономическую устойчивость в условиях антироссийских санкций Запада. По его словам, США и ЕС начнут отказываться от ограничений в адрес РФ грядущей зимой 2023 года.