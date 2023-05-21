Выбираем детский лагерь на лето 2023 года Рассказываем о детских лагерях в Московской области и южных регионах России, обсуждаем особенности мест отдыха школьников в Подмосковье

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Учебный год заканчивается, что не может не радовать школьников. Для родителей же часики тикают. Всё меньше времени остается, чтобы забронировать путевку в детский лагерь. Принять окончательное решение бывает довольно сложно из-за разнообразия мест отдыха школьников. Тут вам и профильные детские лагеря, и тематические, и многонаправленные. Круг поиска сузится, если обсудить эту тему с ребенком и прийти с ним к единому мнению. А пока в семье не утихают дискуссии, следует получить у педиатра медицинскую справку по форме № 079у, а заодно посоветоваться с доктором, какой детский лагерь подходит для любимого чада с врачебной точки зрения. Чтобы удачно организовать отдых детей во время летних каникул, важно учесть все аспекты этого мероприятия. Расскажем, на что нужно обратить внимание при выборе детского лагеря на лето 2023 года и как подготовить ребенка к предстоящей поездке.

Отправляем детей в детский оздоровительный лагерь

Многие родители стремятся устроить детей в оздоровительные или спортивные лагеря у моря. Южное солнце и морская вода способствуют повышению иммунитета, укрепляют здоровье, активизируют внутренние силы организма. К тому же для юных отдыхающих предусмотрены увлекательные экскурсии, веселые соревнования, развивающие конкурсы и игры. Дети возвращаются с юга загорелыми, бодрыми и воодушевленными — заряженными приморской энергией.

На побережье Азовского и Черного морей расположены сотни учреждений для отдыха детей и подростков. Один только всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае объединяет десять базовых лагерей. Дети набирают там незабываемые впечатления, знакомятся с ребятами из разных регионов нашей страны, находят друзей на всю жизнь.

Фото: Shutterstock Детский лагерь

Родителям детей со слабым здоровьем следует обратиться поликлинику или другое лечебное заведение, чтобы получить направление в детский оздоровительный лагерь санаторного типа. Здесь отдых сочетается с оздоровительным курсом, включающим восстановительные процедуры, диетическое питание, лечебную физкультуру, прогулки в тени тропически деревьев, целебный сон.

Присматриваем детский лагерь в Подмосковье

Отдых на море подходит далеко не всем семьям. Часто дети и родители не готовы расставаться на столь длительный срок (смена в южных лагерях длится три недели). Бывает, что ребенок болезненно переносит длительные переезды с пересадками с одного вида транспорта на другой.

Не надо далеко уезжать из родного города, чтобы активно и интересно провести летние каникулы. В Московской области можно подобрать детский лагерь любого профиля и тематики. Перед ребятами открываются безграничные возможности не только хорошо отдохнуть на свежем воздухе, но и многому научиться, а заодно прокачать школьные предметы.

В таких лагерях детям предлагают познакомиться с IT-технологиями, освоить тайм-менеджмент и основы финансовой грамотности, открыть для себя мир робототехники и программирования, ставить опыты по физике и другим естественным наукам. Вожатые и воспитатели помогают ребятам раскрыть и развить творческие таланты, улучшить спортивные показатели, ориентироваться на местности. В большинстве подмосковных лагерей имеются бассейны, в которых детей учат плавать, проводят занятия по водному поло и праздники на воде.

Городским детям часто не хватает общения с животными. Чтобы восполнить этот пробел, можно предложить детям поехать в конноспортивный детский лагерь, где они смогут близко познакомиться с лошадками, научиться верховой езде и узнать много нового о братьях наших меньших.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Детский оздоровительный лагерь

Изучаем подробности о детских лагерях 2023 года

Перед приобретением путевки важно выяснить, как организован приглянувшийся детский лагерь. Излишне говорить, что территория должна быть огорожена, оснащена системами видеонаблюдения и пожаротушения, а также круглосуточно охраняться сотрудниками лицензированной охранной структуры. Дети должны постоянно находиться под присмотром вожатых. Проверьте, состоит ли в штате учреждения медик. Следующий критерий — условия проживания. На сколько детей рассчитаны комнаты, как оборудованы туалеты, сколько душевых в корпусах, где хранятся вещи — об этом и многом другом нужно узнать заранее. Пятиразовое питание обещают во всех лагерях, но важно, чтобы в меню присутствовали фрукты, овощи, рыбные и мясные блюда. Просмотрите отзывы на сайтах детских лагерей. Часто даже доброжелательные тексты содержат ценную критическую информацию.

Как приобрести путевку в детский лагерь

Чем раньше родители выберут лагерь, тем больше у них шансов забронировать путевку со скидкой. Перед самым началом смены придется оплатить отдых ребенка по полной стоимости (если места останутся). Далее нужно подготовить пакет документов:

копии паспорта одного из родителей и свидетельства о рождении или паспорта ребенка, страхового полиса ребенка,

упомянутая выше медицинская справка по форме № 079у (действует шесть месяцев),

справка по форме № 291 о контактах с инфицированными лицами (действует три дня),

если ребенок будет посещать бассейн, то нужно приложить соответствующие анализы.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Детский лагерь в Подмосковье

Многие детские лагеря реализуют путевки дистанционно через свои сайты в интернете. Родители регистрируют в них личные кабинеты, через которые самостоятельно оформляют путевки и договоры с администрацией, производят оплату. Затем все названные документы плюс обратный талон к путевке распечатывают на принтере. Папка собранных бумаг передается вожатому в точке сбора и отправки детей в лагерь. Если какого-нибудь документа не досчитаются — имеют право не зачислить ребенка в лагерь.

Поездка в летний лагерь — настоящее приключение для детей, возможность отдохнуть от школьной суеты, интересно и с пользой провести каникулы. Пусть все мечты наших ребят о счастливом лете сбудутся, ведь детство, увы, не повториться.

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