В Подмосковье дети участников СВО бесплатно отдохнут в летних лагерях Губернатор Воробьев пообещал бесплатные путевки в летние лагеря для тысяч детей участников СВО

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тысячи детей участников СВО из Подмосковья получат бесплатные путевки на отдых в летних лагерях, рассказал «360» губернатор региона Андрей Воробьев. Он также подчеркнул, что путевками будут обеспечены и дети из малообеспеченных семей. Если состояние здоровья требует поездки к морю, это также можно предусмотреть, добавил губернатор.

Часть ребят и часть семей имеют справедливый запрос на отдых на море, такая возможность у нас тоже есть, — заявил Воробьев.

Он рассказал, что дал поручение главам городских округов и профильным службам уделить этому особое внимание и дать семьям соответствующие разъяснения.

В свою очередь министр социального развития Московской области Людмила Болатаева уточнила, что в летних лагерях нынешним летом отдохнут три тысячи детей из семей бойцов СВО. Для этого уже подготовлен лагерь в Наро-Фоминском районе.

Смена будет длиться 14 дней, там отдохнут три тысячи детей за это лето. Путевки предоставим бесплатно, — отметила министр.

Ранее директор одного из сервисов бронирования путевок Елена Рыженкова рассказала NEWS.ru, что на фоне роста себестоимости отдыха в России стоимость путевки в детский лагерь летом 2023 года выросла в среднем на 10–15%.