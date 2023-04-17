В России резко подорожали путевки в детские лагеря Гендиректор incamp.ru Рыженкова: путевки в детские оздоровительные лагеря подорожали на 15%

Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Детский лагерь на берегу моря. Россия

На фоне роста себестоимости отдыха в России стоимость путевки в детские лагеря выросла в среднем на 10–15%, рассказала NEWS.ru директор сервиса бронирования путевок incamp.ru Елена Рыженкова.

Рост цен на путевки Елена Рыженкова объясняет увеличением расходов на заработную плату сотрудников, питание, транспортные расходы, а также арендную плату (в случае если речь идет о так называемых программных лагерях).

Подорожало все, из чего складывается себестоимость детского отдыха. В целом это дает прибавку к стоимости путевки в 10-15%, — объясняет эксперт.

Цена зависит в первую очередь от региона отдыха и продолжительности смены. Смена в детских лагерях Подмосковья обычно длится 10–14 дней, если речь идет об отдыхе на море — это уже, как правило, 18–21 день, пояснила Рыженкова.

По ее словам, в среднем путевка в Подмосковье в этом году стоит 40–60 тыс. руб., в Краснодарский край — 50–80 тыс. руб. без учета стоимости проезда.

По геополитическим причинам Крым не пользуется большим спросом, и эта тенденция сохранилась с 2022 года. В январе — марте родители бронировали путевки в лагеря, располагающиеся преимущественно в регионе проживания ребенка, сейчас наблюдаем рост интереса к отдыху в Краснодарском крае, — отметила Рыженкова.

Она добавила, что москвичи выбирают Подмосковье, жители Санкт-Петербурга — Ленинградскую область и так далее. По мнению эксперта, бронирование путевок в детские лагеря на море пошло более активно после того, как стало понятно, что детского кешбэка в этом году, скорее всего, не будет.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предупредил, что покупать билеты на внутренние авиарейсы на майские праздники лучше заранее из-за риска пятикратного подорожания. Он отметил, что их стоимость из всех крупных городов уже значительно выросла.