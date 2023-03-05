Эксперт предупредил о росте цен на авиабилеты Альянс туристических агентств предупредил о пятикратном росте цен на авиабилеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупать билеты на внутренние авиарейсы в майские праздники лучше заранее из-за риска пятикратного подорожания, предупредил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в разговоре с «Радио Sputnik». Эксперт отметил, что ценники на билеты к вечеру 5 мая и 6 мая из всех крупных городов уже выросли значительно.

Например, билет из Москвы в Сочи, который стоил три тысячи рублей, стоит уже шесть тысяч, а ближе к концу апреля он будет стоить пятнадцать тысяч. Подорожание будет примерно пятикратное, чтобы вылететь вечером 5 мая и 9 мая вечером вернуться, — заявил Мкртчян.

По словам Мкртчяна, ждать горящих путевок не стоит.

Понятно, что в майские праздники все будет дорого, это нормально. Мой совет: чтобы сэкономить, покупайте билеты и путевки на майские праздники заранее. Никаких распродаж в последний момент, которых люди обычно ждут, в этом году не будет. Будет только повышение цен, — Мкртчян.

Ранее Минтранс России заявил о намерении снизить ставки сборов для обслуживания самолетов и вертолетов в нестоличных аэропортах. По словам главы ведомства Дмитрия Зверева подобные меры позволят значительно снизить стоимость авиабилетов. Он пояснил, что в регионах стоимость билетов примерно на 20% состоит из сборов аэропортового обслуживания, а в Москве на эту долю аэропортового обслуживания приходится всего лишь 2% от стоимости билета.