Названы самые популярные направления детского отдыха

https://static.news.ru/photo/3c957510-caa0-11eb-b630-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“» Александр Осауленко назвал самые популярные направления детского отдыха. По его словам, среди круглогодичных туров традиционно востребованными остаются путёвки в лагеря Крыма и Краснодарского края, а также на другие южные направления, пишут «Народные новости».

Как отметил Осауленко, эти туристические маршруты давно зарекомендовали себя, кроме того, они имеют постоянно действующую инфраструктуру. Детские летние лагеря, по его мнению, — это доступный способ обеспечить ребёнку весёлые и здоровые каникулы.

Если мы говорим о сезонных вариантах, например летних, мы в круг интересов включаем региональные места отдыха для детей: региональные лагерные площадки как раз носят сезонный характер, — уточнил Осауленко.

Ранее правительство РФ сообщило о выделении на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей. За детский отдых родителям могут возместить 50% стоимости поездки, но не больше 20 тысяч рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что президент РФ Владимир Путин призвал в послании парламенту уделять особое внимание сохранению здоровья детей.