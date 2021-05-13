Кабмин выделит 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

https://static.news.ru/photo/d7d6d506-b3cf-11eb-a8a8-96000091f725_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Правительство России направит в текущем году 5 млрд рублей на реализацию программы детского туристического кешбэка. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. По этой программе за детский отдых родителям могут возместить 50% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха, — заявил Мишустин, открывая заседание кабинета министров.

Премьер также напомнил, что в послании парламенту президент РФ Владимир Путин призвал уделять особое внимание сохранению здоровья детей.

Ранее проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путёвки в детские лагеря опубликовал Ростуризм. В рамках программ детского туристического кешбэка выплаты могут составить до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей. При этом поездку можно будет совершить до 15 сентября 2021 года.

Услуга, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять целому ряду требований. Так, место отдыха должно работать на объектах стационарного действия, дети должны находиться там круглосуточно в течение всего срока действия путёвки. Также учреждение должно быть включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Поездку необходимо оплачивать при помощи карты «Мир». Срок возврата средств — до пяти дней. Перечень регионов, отдых в которых будет компенсирован, отдельно установит Ростуризм.