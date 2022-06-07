Психолог рассказала, как школьнику с пользой провести летние каникулы Психолог Смирнова посоветовала не нагружать детей занятиями во время летних каникул

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом у школьников восстанавливается нервная система после учебного года, поэтому родителям не стоит нагружать своих детей дополнительными занятиями, считает психолог Светлана Смирнова. Вместе с тем она отметила, что если у ребенка остались пробелы в знаниях, стоит согласовать с ним занятия с репетитором, пишет «ФедералПресс».

Лето — время для восстановление нервной системы, выход из режима повышенного стресса, в котором пребывают все школьники, — заверила Смирнова.

Она также порекомендовала родителям не переживать, что их дети забудут школьную программу за лето. Психолог отметила, что дополнительные занятия имеют смысл в случае нехватки знаний, однако они должны проходить не чаще двух раз в неделю. При этом во время каникул нагружать ребенка занятиями не стоит, убеждена Смирнова. Она также порекомендовала отправить детей в лагеря, где они смогут социализироваться и получить новые знания.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю составило список вещей, запрещённых для использования в летних лагерях. В частности, школьники больше не смогут проносить взрывчатку, экстремистскую литературу и продукцию эротического содержания.