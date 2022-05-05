Программу детского кешбэка предложили сделать постоянной Сенатор Святенко предложила сделать постоянной программу детского кешбэка

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Программу детского кешбэка, по которой можно вернуть до 50% стоимости путёвки в летний лагерь, стоит сделать постоянной, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Она подчеркнула в беседе с «Парламентской газетой», что данная программа господдержки оказалась очень популярна среди россиян.

Многим родителям не хватает денег, чтобы отправить ребят в лагерь. Воспользовавшись программой возмещения части расходов, многодетная семья может отправить в лагерь не одного ребёнка, а нескольких. Можно оплачивать любое количество смен и получить возврат неограниченное количество раз, — уточнила Святенко.

Она считает, что если эту программу сделать постоянной, то в России увеличится количество семей, которые смогут отправить своего ребёнка в детский лагерь, где он сможет не только отдохнуть, но и проявить свои творческие способности, а также оздоровиться. Святенко также предложила создать больше детских лагерей в центральной и южной частях России, чтобы предотвратить логистические трудности, связанные с перевозкой детей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что программа детского туристического кешбэка в 2022 году будет запущена с 1 мая. По его словам, по этой программе уже отдохнули более 420 тысяч детей.