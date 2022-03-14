Правительство РФ продлит программу компенсаций на детский отдых с 1 мая

Программа детского туристического кешбэка в 2022 году будет запущена с 1 мая. Об этом заявил на совещании со своими заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС. По его словам, по этой программе уже отдохнули более 420 тысяч детей.

По поручению главы государства правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребёнка, которую впервые применили в прошлом году, — сказал председатель кабмина.

Он поручил строго соблюдать при организации отдыха детей все нормы и требования, курировать этот вопрос будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Механизм работы программы останется прежним: родитель, купивший ребёнку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир», в течение пяти дней получит возврат 50% потраченных средств, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путёвки.

Кешбэк на детский отдых был введён в 2020 году по предложению президента. Программа предусматривала возврат 50% от стоимости путёвки в детский лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Глава государства подчёркивал, что детский отдых должен быть максимально доступным.

В декабре бизнес-объединение «Опора России» выступило с инициативой продления программы и частичной компенсации затрат на отдых в детских лагерях на 2022 год. Письмо с соответствующим предложением глава организации Александр Калинин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В послании отмечалось, что продление программы «станет важнейшей мерой поддержки семей и туристической отрасли». Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.