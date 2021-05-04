Врачи рассказали, как собрать ребёнка в лагерь

https://static.news.ru/photo/f6536274-ad3a-11eb-a876-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Родители перед отправкой ребёнка в лагерь должны убедиться, что у него сделаны все необходимые прививки. Для этого нужно обратиться к педиатру и проверить, сделаны ли все положенные по календарю вакцины, пишет URA.RU со ссылкой на врача-иммунолога и педиатра Алексея Бессмертного.

Обязательно нужно сделать прививку от клещевого энцефалита, если регион эндемичный в этом плане, советует врач. Вакцинироваться от клещей нужно за несколько месяцев до поездки.

Другой педиатр — кандидат медицинских наук Григорий Шеянов — добавил, что, согласно календарю прививок, ребёнок должен быть вакцинирован от ветряной оспы, кори и вирусных заболеваний, которые могут привести к вспышкам инфекции. Если же ребёнок не привит от какой-то летучей инфекции, к примеру, потому что такую вакцину отказались ему ставить родители, то его могут не взять в какой-то лагерь, предупреждает доктор.

Что касается прививки от клещевого энцефалита, она не входит в число обязательных и делается лишь по эпидемиологическим показаниям, уточнил Шеянов.

Как сообщалось ранее, глава Минсоцразвития Московской области Ирина Фаевская назвала условия получения родителями кешбэка в 50% за отдых детей в лагерях. Одним из них является оплата путёвки через платёжную систему «Мир».