Врачи рассказали, как собрать ребёнка в лагерь

Родители перед отправкой ребёнка в лагерь должны убедиться, что у него сделаны все необходимые прививки. Для этого нужно обратиться к педиатру и проверить, сделаны ли все положенные по календарю вакцины, пишет URA.RU со ссылкой на врача-иммунолога и педиатра Алексея Бессмертного.
Обязательно нужно
Другой педиатр — кандидат медицинских наук Григорий Шеянов — добавил, что, согласно календарю прививок, ребёнок должен быть вакцинирован от ветряной оспы, кори и вирусных заболеваний, которые могут привести к вспышкам инфекции. Если же ребёнок не привит от какой-то летучей инфекции, к примеру, потому что такую вакцину отказались ему ставить родители, то его могут не взять в какой-то лагерь, предупреждает доктор.
Что касается прививки от клещевого энцефалита, она не входит в число обязательных и делается лишь по эпидемиологическим показаниям, уточнил Шеянов.
Как сообщалось ранее, глава Минсоцразвития Московской области Ирина Фаевская назвала условия получения родителями кешбэка в 50% за отдых детей в лагерях. Одним из них является оплата путёвки через платёжную систему «Мир».