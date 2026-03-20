Национальный календарь прививок — 2026: полный список для детей и взрослых

Инфекции не признают государственных границ и умеют ждать своего часа, поэтому вакцинация остается самым надежным щитом, который современная медицина может предложить человеку. Национальный календарь профилактических прививок составлен чиновниками от здравоохранения. Это результат колоссальной работы эпидемиологов, вирусологов и педиатров, выверенный хронометраж атаки на болезни, которые еще сто лет назад косили население целых континентов.

Что такое НКПП и почему важно прививаться по графику

Национальный календарь профилактических прививок, известный под аббревиатурой НКПП, представляет собой утвержденный Министерством здравоохранения нормативный акт, который в мельчайших деталях расписывает, когда именно и с помощью каких препаратов следует создавать иммунную защиту у граждан России. Это продуманный план действий, где каждое событие привязано к определенному возрасту, что далеко не случайно. Принцип, лежащий в основе этого плана, можно сформулировать так: иммунитет нужно формировать ровно в тот момент, когда организм готов к этому без вреда для себя, но максимально быстро, чтобы инфекция не успела нанести удар. Первые годы жизни человека являются периодом наивысшей уязвимости, когда последствия встречи с возбудителем кори, коклюша или туберкулеза могут оказаться фатальными или оставить неизгладимый след на всю жизнь. Именно поэтому львиная доля мероприятий календаря приходится на младенческий возраст.

Соблюдение установленных сроков необходимо не только для создания индивидуальной защиты конкретного ребенка или взрослого. Здесь включаются законы популяционной биологии: когда значительная масса людей имеет иммунитет к определенной инфекции, формируется так называемая коллективная защита. Циркуляция возбудителя в такой популяции резко затрудняется, ему просто негде размножаться и передаваться дальше. Это создает спасительную нишу для тех, кто по-настоящему не может быть привит по медицинским показаниям, например для детей с первичными иммунодефицитами или онкологическими заболеваниями.

Отодвигая вакцинацию на неопределенный срок или вовсе отказываясь от нее, человек не просто рискует собой, он выбивает камень из основания этой коллективной крепости, обнажая брешь, через которую инфекция может прорваться к самым беззащитным. Клиническая практика убедительно доказывает, что привитые люди даже в случае заболевания переносят его в разы легче и практически никогда не сталкиваются с опасными для жизни осложнениями.

Календарь для детей: от рождения до 18 лет (по месяцам и годам)

Путь человека к иммунной защите начинается буквально в первые часы его жизни. В первые 24 часа после рождения, когда организм новорожденного еще переживает колоссальный стресс адаптации, ему уже вводится первая вакцина, призванная защитить печень от вируса гепатита В. Этот вирус коварен и может передаваться даже при стандартных медицинских процедурах, поэтому ждать нельзя. На исходе первых дней жизни, обычно между третьими и седьмыми сутками, прежде чем молодая мама с малышом покинет стены родильного дома, проводится вакцинация БЦЖ, которая ставит заслон перед тяжелыми формами туберкулезной инфекции.

Далее первый год жизни превращается в напряженный марафон. К трехмесячному возрасту защитные силы младенца созревают настолько, что можно начинать вакцинацию против трех особенно опасных бактериальных инфекций: дифтерии, поражающей дыхательные пути, коклюша, способного вызвать остановку дыхания, и столбняка, обитающего в почве и проникающего через любые ранки. Одновременно с этим начинается защита от полиомиелита, вируса, способного навсегда приковать человека к инвалидному креслу. Современные требования календаря обязывают в этом же возрасте привить малыша от гемофильной инфекции, бактерии, которая часто становится виновницей тяжелых менингитов и пневмоний у самых маленьких, и от пневмококка, вызывающего отиты и воспаления легких. Кульминацией первого года жизни становится день рождения, когда ребенок получает комплексную защиту от кори, краснухи и эпидемического паротита, который в народе называют свинкой.

Второй год жизни ребенка знаменуется переходом от первичного знакомства с вакцинами к поддержанию достигнутого уровня защиты. За парту ребенок должен сесть с обновленным иммунитетом.

Подробный список прививок по месяцам и годам

Новорожденные (первые 24 часа жизни) — первая вакцинация против вирусного гепатита В.

3–7-й день жизни — вакцинация против туберкулеза (БЦЖ или БЦЖ-М).

1 месяц — вторая вакцинация против гепатита В.

2 месяца — первая вакцинация против пневмококковой инфекции.

3 месяца — первая вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка (АКДС), одновременно первая вакцинация против полиомиелита (инактивированной вакциной) и первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b (ХИБ).

4,5 месяца — вторая вакцинация АКДС, вторая вакцинация против полиомиелита (ИПВ), вторая вакцинация против гемофильной инфекции, а также вторая вакцинация против пневмококка.

6 месяцев — третья вакцинация АКДС, третья вакцинация против полиомиелита (живой оральной вакциной), третья вакцинация против гепатита В, третья вакцинация против гемофильной инфекции.

12 месяцев — вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита. Кроме того, детям из групп риска вводится четвертая доза вакцины против гепатита В.

15 месяцев — ревакцинация против пневмококковой инфекции.

18 месяцев — первая ревакцинация АКДС, первая ревакцинация против полиомиелита (живой вакциной) и ревакцинация против гемофильной инфекции (для детей из групп риска).

20 месяцев — вторая ревакцинация против полиомиелита.

6 лет — вторая ревакцинация против кори, краснухи и паротита, а также третья ревакцинация против полиомиелита.

6–7 лет — вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка (вакциной АДСМ). При отрицательной пробе Манту проводится ревакцинация против туберкулеза (БЦЖ).

14 лет — третья ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДСМ) и третья ревакцинация против полиомиелита.

18 лет — четвертая ревакцинация против дифтерии и столбняка (АДСМ), после которой взрослые должны повторять ее каждые десять лет.

Календарь для взрослых: ревакцинация АДСМ, корь, краснуха, гепатит В

С наступлением совершеннолетия прививочный марафон не заканчивается, он просто переходит на другой, более спокойный ритм. Ошибочно полагать, что иммунитет, дарованный прививками детства, сохраняется на всю жизнь. Большинство вакцин формируют иммунную память на ограниченный срок, и задача взрослого человека — вовремя ее освежать, чтобы защита не ослабла. Самая главная рутинная обязанность каждого взрослого жителя страны — ревакцинация против дифтерии и столбняка. Календарь предписывает каждые 10 лет, начиная с 18, вводить вакцину АДСМ. Дифтерия никуда не исчезла из окружающей среды, а столбнячные бактерии в огромных количествах обитают в земле, поэтому любая работа в саду или на даче, порез или глубокая заноза несут потенциальную угрозу.

Корь, которую многие привыкли считать детской инфекцией, для взрослого человека представляет гораздо большую опасность, протекая с высокой температурой и тяжелыми осложнениями на легкие и мозг. Поэтому всех взрослых до 35 лет, если они не болели корью в детстве или не имеют документально подтвержденных прививок, вакцинируют в плановом порядке. Для людей от 35 до 55 лет, работающих в сферах с высоким риском заражения, таких как медицина, образование или торговля, защита от кори также обязательна.

Вирус гепатита В, медленно и верно разрушающий печень, представляет угрозу для любого человека независимо от возраста. Календарь охватывает всех взрослых до 55 лет, не получивших прививку ранее. Поскольку вирус передается через кровь и биологические жидкости, риск инфицирования существует при любых медицинских вмешательствах, в парикмахерских и даже в быту. Отдельное внимание уделяется женщинам, планирующим беременность: если они не болели краснухой, вакцинация от этой инфекции строго необходима, так как заболевание во время вынашивания плода приводит к катастрофическим последствиям для будущего ребенка. Ежегодно к этим группам присоединяются призывники и пожилые люди старше 60 лет, которым настоятельно рекомендуется вакцинация от сезонного гриппа.

Прививки по эпидпоказаниям: грипп, клещевой энцефалит, бешенство

Помимо общего плана, расписанного для всей страны, существует еще один уровень защиты, который включается в зависимости от конкретной обстановки. Это календарь прививок по эпидемическим показаниям. Он адресован не каждому человеку, а только тем, кто живет на определенных территориях или в силу профессии сталкивается с высоким риском заражения редкими, но опасными инфекциями. Решения о массовой вакцинации по этим показаниям принимают региональные власти и санитарные врачи, оценивая текущую эпидемиологическую ситуацию и закупая вакцины за счет местных бюджетов.

Самый распространенный пример из этой категории касается защиты от клещевого вирусного энцефалита. Ежегодно тысячи людей отправляются в леса и на дачные участки, где их поджидают крошечные переносчики смертельно опасного вируса. Вакцинация показана всем, кто постоянно проживает на территориях, где клещи заражены, а это огромные пространства от Урала до Дальнего Востока и многие области центральной России. Схема вакцинации предусматривает несколько инъекций с интервалами, после чего каждые три года требуется повторная ревакцинация. С началом весеннего сезона, когда клещи просыпаются, привитый человек может чувствовать себя в безопасности.

Грипп, ежегодно накатывающий на страну волнами, также относится к инфекциям, прививки от которых делают по эпидемическим показаниям, однако массовый охват населения делает эту прививку общедоступной. В преддверии эпидсезона вакцинируют всех, кто попадает в группы риска: малышей, начиная с 6 месяцев, школьников, студентов, будущих мам, людей пенсионного возраста и всех, чья работа связана с постоянным общением. К этой же категории относятся узконаправленные, но жизненно важные прививки против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза, которые в обязательном порядке делают лесникам, ветеринарам, охотникам и работникам животноводческих хозяйств. В случае возникновения вспышки менингококковой инфекции или угрозы завоза холеры, календарь по эпидпоказаниям позволяет оперативно развернуть вакцинацию в очаге, чтобы остановить распространение болезни.

Последние изменения в календаре: что нового в 2026 году

2026 год принес россиянам не столько сенсационные новинки, сколько корректировку планов на будущее. Действующий на данный момент календарь был утвержден еще в конце 2021 года, и его основные положения остаются неизменными. Однако правительство утвердило новый план мероприятий по реализации стратегии иммунопрофилактики до 2035 года, который сдвигает сроки включения некоторых давно ожидаемых прививок в обязательный бесплатный перечень.

Главная новость для родителей — введение вакцинации против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, менингококка и вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь официально отложено. Изначально предполагалось, что прививка от ротавируса станет обязательной для всех детей уже в 2025 году, но теперь срок перенесен на 2029 год. Вакцинация против ветрянки, которую планировали ввести в 2027 году, отодвинута аж до 2031 года. Четырехвалентную вакцину от менингококка ждут в календаре не раньше 2027 года, а вакцину от ВПЧ — с 2027-го. Причина переноса — необходимость наладить производство этих вакцин в России по полному циклу и в нужных объемах.

Что касается уже работающих правил, то стоит помнить о закрепившихся в последние годы изменениях, которые теперь стали привычной нормой. Вакцинация против гемофильной инфекции перестала быть уделом только детей из групп риска и теперь проводится всем малышам. Третья ревакцинация от полиомиелита окончательно и бесповоротно перешла из подросткового возраста в дошкольный, что позволяет более надежно защитить детей перед поступлением в школу.

Где делать прививки бесплатно и платно: список вакцин

Вопрос места вакцинации регламентируется в России достаточно четко. Все профилактические прививки из Национального календаря, проводятся гражданам бесплатно в государственных поликлиниках и амбулаториях по месту жительства при наличии полиса обязательного медицинского страхования. Это касается всех возрастных групп. Для этих целей Министерство здравоохранения централизованно закупает медицинские препараты, прошедшие все этапы контроля качества и сертификации. Обязательным условием является предварительный осмотр врачом, который должен подтвердить, что у пациента нет временных или постоянных противопоказаний к введению вакцины. Уточнить, какие именно вакцины поступили в поликлинику и имеются ли они в достаточном количестве, можно, обратившись в регистратуру или к участковому терапевту. В некоторых регионах действуют собственные программы здравоохранения, позволяющие расширить список бесплатных прививок за счет местного бюджета, поэтому не лишним будет поинтересоваться и такими возможностями.

Обращение в частные медицинские центры открывает перед пациентом возможность выбора. Здесь можно получить как те же самые вакцины, что закупаются государством, так и привиться препаратами, которые пока не вошли в календарь, но уже зарекомендовали себя как надежные средства расширенной защиты. Многие специалисты советуют обратить внимание на несколько таких вакцин, чтобы обезопасить себя и близких от инфекций, которые остаются за рамками обязательной программы.

Прививка от менингококковой инфекции актуальна для людей любого возраста, особенно для детей и подростков, так как эта болезнь развивается молниеносно и часто приводит к трагическому исходу. Вакцинация против ветряной оспы имеет смысл для всех, кто не переболел ею в детстве, поскольку во взрослом возрасте инфекция протекает тяжело и оставляет после себя риск развития опоясывающего лишая. Тем, кто много путешествует или работает с детьми, стоит подумать о защите от гепатита А, которым легко заразиться через воду и немытые продукты. Родителям подростков врачи настоятельно рекомендуют рассмотреть вакцинацию против вируса папилломы человека, которая предотвращает развитие онкологических заболеваний в будущем. А для самых маленьких пациентов в частных центрах доступна вакцина от ротавирусной инфекции, которая убережет младенца от тяжелой кишечной инфекции и опасного для жизни обезвоживания.

