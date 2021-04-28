Названы условия получения кешбэка за детский отдых в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/1a4f7986-a8ec-11eb-bd26-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Глава Минсоцразвития Московской области Ирина Фаевская назвала условия получения родителями кешбэка в 50% за отдых детей в лагерях. Одним из них является оплата путёвки через платежную систему «Мир», сообщает РИА Новости.

Чиновница пояснила , что путёвку в лагерь необходимо приобрести в период с 20 мая до конца текущего года. Период проживания ребёнка в лагере должен составлять не менее одной смены.

Минимальная стоимость путёвки не ограничивается. Перевод кешбэка на карту «Мир» будет осуществляться в течение пяти дней.

Предложение о возврате половины стоимости путёвок в детские лагеря высказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Как сообщалось, родители прекратили бронировать путёвки для детей, ожидая реализации этой инициативы. Те, которые приобрели их ранее, теперь хотят перебронировать поездки детей в лагеря на новых условиях. В Кремле заявили, что программа кешбэка обратной силы не имеет. Правительство обратит внимание, если люди начнут массово возвращать путёвки.