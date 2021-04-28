Названы условия получения кешбэка за детский отдых в Подмосковье

Глава Минсоцразвития Московской области Ирина Фаевская назвала условия получения родителями кешбэка в 50% за отдых детей в лагерях. Одним из них является оплата путёвки через платежную систему «Мир», сообщает РИА Новости.
Чиновница
Минимальная стоимость путёвки не ограничивается. Перевод кешбэка на карту «Мир» будет осуществляться в течение пяти дней.
Предложение о возврате половины стоимости путёвок в детские лагеря высказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Как сообщалось, родители прекратили бронировать путёвки для детей, ожидая реализации этой инициативы. Те, которые приобрели их ранее, теперь хотят перебронировать поездки детей в лагеря на новых условиях. В Кремле заявили, что программа кешбэка обратной силы не имеет. Правительство обратит внимание, если люди начнут массово возвращать путёвки.