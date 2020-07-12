Путин направил приветствие по случаю 60-летия ВДЦ «Орлёнок»

https://static.news.ru/photo/312a5c96-c41a-11ea-9d83-fa163e074e61_660.jpg Фото: center-orlyonok.ru

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам праздничных мероприятий, посвящённых 60-летию Всероссийского детского центра (ВДЦ) «Орлёнок».

Юбилей легендарного «Орлёнка» — большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений «орлят», — говорится в телеграмме Путина.

Президент подчеркнул, что ВДЦ, расположенный на черноморском побережье Краснодарского края, славится красотой природы, особой, гостеприимной атмосферой и сложившимися традициями. По мнению Путина, хорошо организованный детский отдых является результатом самоотверженного труда воспитателей, вожатых, педагогов и прочих работников «Орлёнка», «их искренней, заботливой любви к своим питомцам».

Всероссийский пионерский лагерь «Орлёнок» открылся 12 июля 1960 года в 45 км от Туапсе. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр. В настоящее время в его составе десять лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей.

Как писал NEWS.ru, Международный детский центр «Артек» в Крыму 16 июня отметил свой 95-й день рождения. Руководство лагеря поздравил с круглой датой глава республики Сергей Аксёнов. В своём поздравлении он отметил, что «Артек» принимает «только лучших из лучших» и для многих детей путёвка в лагерь стала заветной мечтой. Глава Крыма подчеркнул, что лагерь «обрёл вторую жизнь» после вхождения полуострова в состав России. После этого эпохального события в «Артеке» провели масштабную модернизацию инфраструктуры, что создало новые возможности для творчества, учёбы и физического развития детей. Аксёнов добавил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса лагерь начнёт работать позже обычного. Формат работы «Артека» адаптируют под санитарные рекомендации Роспотребнадзора.